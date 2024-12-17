Российскую БМП с «мангалом» покажут во Вьетнаме

«Рособоронэкспорт»: БМП-3 с дополнительной защитой покажут во Вьетнаме

Компания «Рособоронэкспорт» в ходе международной выставки Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое (Вьетнам) впервые представит за рубежом натурный образец боевой машины пехоты БМП-3 с дополнительной защитой. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

Отмечается, что техника, которую покажут на выставке, доработана с учетом опыта боевого применения в условиях современных конфликтов.

БМП-3 оснастили решетчатыми экранами для защиты бортов корпуса, а верхнюю полусферу прикрыли конструкцией, которую называют «мангалом». Это повышает защищенность машины от современных кумулятивных боеприпасов и FPV-дронов. В «Рособоронэкспорте» подчеркнули, что на БМП предусмотрена установка оборудования для роботизации и видеоконтроля.

Гусеничная БМП-3 способна доставить пять пехотинцев к полю боя. В арсенал машины входит орудие калибра 100 миллиметров, автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и пулеметы. Защищенность базовой версии машины обеспечивает алюминиевая броня.

В октябре «Курганмашзавод» сообщил, что выпуск БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М за девять месяцев 2024 года вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.