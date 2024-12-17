Белоусов: избыточные процедуры в Минобороны можно сократить в 5-10 раз

Ведомство будет работать над оптимизацией внутренних процессов, сообщил министр обороны

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Количество избыточных процедур в министерстве обороны может быть сокращено в 5-10 раз, а сроки в - 5 и более раз. Ведомство будет работать над оптимизацией внутренних процессов, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Девятое приоритетное направление - оптимизация внутренних процессов министерства. Имеется в виду внедрение подходов так называемого бережливого управления, которое позволяет кардинально сократить время и этапы административных процессов. Как показал первый опыт проведения пилотных проектов в отдельных структурных подразделениях министерства, резервы здесь огромные. Количество избыточных процедур может быть сокращено в 5-10 раз. А сроки - в 5 и более раз", - сказал он.