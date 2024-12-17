Белоусов рассказал об альтернативе для крупных баз хранения

Белоусов: эшелонированная сеть складов должна заменить крупные базы хранения

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На смену крупным базам хранения должна прийти эшелонированная сеть складов, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"В дальнейшем с учетом воздействий противника необходимо пересмотреть подходы к организации баз хранения и логистики. На смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная, эшелонированная сеть складов. Соответственно изменится система логистики и способы доставки военных грузов", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.