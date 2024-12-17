Белоусов поблагодарил Шойгу за создание мощного задела в развитии ВС РФ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Андрей Белоусов искренне поблагодарил секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу за создание мощного задела в развитии Вооруженных сил России.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Хотел бы выразить вам глубокую признательность за постоянное внимание к вопросам строительства и развития Вооруженных Сил, обеспечения социальными гарантиями военнослужащих и членов их семей. Хотел бы также поблагодарить Администрацию президента [РФ], Федеральное собрание [РФ] и правительство за консолидированную поддержку нашей работы. Высказать слова благодарности за совместную работу коллегам по силовому блоку. И, конечно, искренне поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за создание мощного задела в развитии вооруженных сил", - сказал он.