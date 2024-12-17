Путин заявил о необходимости запуска серийного производства «Орешника»

Серийный выпуск ракетного комплекса «Орешник», который был успешно использован в ходе специальной военной операции (СВО), должен быть обеспечен в ближайшее время. Об этом 16 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.

«Новейшим новым оружием в России стал ракетный комплекс средней дальности «Орешник». В ноябре, в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия, он был успешно использован. Использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наши[ союзников и это будет сделано», — указал Путин.

Российский лидер отметил, современные риски связаны с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача — обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехвата. Одновременно нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых», — заявил он.

Об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — президент России сообщил 21 ноября. Он объяснил, что этот шаг стал ответом на эскалацию украинского конфликта, которую совершили западные страны.

После, 22 ноября, глава государства заявил, что Россия продолжит испытания «Орешника», а решение о серийном производстве ракет уже принято. Он также рассказал, что у «Орешника» 10 разделяющихся блоков, которые атакуют цель, и всё находящееся в эпицентре взрыва превращается в пыль.

6 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина поставить на территорию страны российские комплексы для запуска гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Он отметил, что Минск обеспокоен ситуацией на границах с Литвой и Польшей. Добавив, что к западным рубежам Белоруссии стягиваются силы НАТО. В ответ на это российский лидер допустил, что размещение «Орешника» на территории Белоруссии возможно во второй половине 2025 года. Он отметил, что это станет возможным по мере наращивания серийного производства в РФ, а также по мере их поступления в войска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.