Войти
Известия.ru

Путин заявил о необходимости запуска серийного производства «Орешника»

390
0
0
Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Серийный выпуск ракетного комплекса «Орешник», который был успешно использован в ходе специальной военной операции (СВО), должен быть обеспечен в ближайшее время. Об этом 16 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.


«Новейшим новым оружием в России стал ракетный комплекс средней дальности «Орешник». В ноябре, в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия, он был успешно использован. Использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наши[ союзников и это будет сделано», — указал Путин.

Российский лидер отметил, современные риски связаны с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача — обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехвата. Одновременно нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых», — заявил он.

Об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — президент России сообщил 21 ноября. Он объяснил, что этот шаг стал ответом на эскалацию украинского конфликта, которую совершили западные страны.

После, 22 ноября, глава государства заявил, что Россия продолжит испытания «Орешника», а решение о серийном производстве ракет уже принято. Он также рассказал, что у «Орешника» 10 разделяющихся блоков, которые атакуют цель, и всё находящееся в эпицентре взрыва превращается в пыль.

6 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина поставить на территорию страны российские комплексы для запуска гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Он отметил, что Минск обеспокоен ситуацией на границах с Литвой и Польшей. Добавив, что к западным рубежам Белоруссии стягиваются силы НАТО. В ответ на это российский лидер допустил, что размещение «Орешника» на территории Белоруссии возможно во второй половине 2025 года. Он отметил, что это станет возможным по мере наращивания серийного производства в РФ, а также по мере их поступления в войска.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 22:54
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 20:30
  • 8530
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.12 20:27
  • 6460
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления
  • 17.12 18:35
  • 1
Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 17.12 18:26
  • 1
Белоусов: избыточные процедуры в Минобороны можно сократить в 5-10 раз
  • 17.12 16:01
  • 0
«Агрессоры» и «соагрессоры» – тонкости западной диалектики
  • 17.12 15:38
  • 0
НАТО готовит ввод войск на Украину
  • 17.12 05:56
  • 0
Ответ на "Нидерланды не исключают отправку миротворцев на Украину без единогласного решения"
  • 17.12 05:12
  • 6
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 17.12 04:13
  • 3
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 17.12 01:33
  • 1
Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область авантюрой
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности