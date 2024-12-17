Эффективное средство борьбы с морскими дронами покажет "Алмаз-Антей" на выставке во Вьетнаме

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на международной выставке VietNam International Defence Expo 2024 в Ханое турельную установку "Комар" и универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) "Адъютант", сообщает пресс-служба концерна.

"Турельная установка "Комар" является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами", - сказано в сообщении, распространённом в понедельник.

По информации пресс-службы, версия "Комара" 3М47-03Э помимо ракет 9М342 типа "Игла-С" оснащена ракетами 9М120-1 типа "Атака" и дополнена системой гиростабилизации.

"Сопровождение цели и пуск ракет могут осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режимах", - отмечено в пресс-релизе.

Кроме того, в экспозиции концерна будет представлен УМТК "Адъютант", который может создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчётов траектории полёта мишеней.

"Данный комплекс способен имитировать современные и перспективные средства воздушного нападения - от крылатых ракет до БПЛА. Алгоритмы работы УМТК позволяют существенно осложнить работу по их перехвату и тем самым повысить уровень подготовки зенитчиков. В состав "Адъютанта" входят пять воздушных многоразовых мишеней", - отмечается в сообщении.