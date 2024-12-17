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ТАСС

Нидерланды не исключают отправку миротворцев на Украину без единогласного решения

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Рубен Брекельманс
Рубен Брекельманс.
Источник изображения: sun9-42.userapi.com

Глава Минобороны страны Рубен Брекельманс отметил, что в миссии должны согласиться участвовать много стран ЕС

ГААГА, 16 декабря. /ТАСС/. Нидерланды считают, что миротворческую миссию ЕС можно будет отправить на Украину без единогласного решения всех стран сообщества, если Киев и Москва достигнут соглашения о прекращении огня. Об этом заявил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью газете Trouw.

Как напомнило издание, решения по миротворческим миссиям и в ЕС, и в НАТО должны приниматься единогласно. "Но достичь соглашения между 27 странами ЕС иногда очень сложно, - заметил Брекельманс. - Учитывая срочность, можно принять решение о том, чтобы не ждать единогласия. В таком случае речь может идти о группе стран". Однако, добавил министр, в миссии должны согласиться участвовать много стран, в том числе крупнейшие государства сообщества. При этом возможное участие самих Нидерландов пока стоит под вопросом. "Все будет зависеть от того, в чем именно заключается предложение, - сказал глава Минобороны. - Исходя из этого мы посмотрим, есть ли для этого политическая поддержка".

Как отметила Trouw, национальный парламент должен будет одобрить отправку миротворцев, что крайне маловероятно с учетом того, что крайне правая Партия свободы, входящая в правящую коалицию и являющаяся крупнейшей в стране в настоящее время, со скептицизмом относится к оказанию военной поддержки Киеву.

Параллельно министр исключил возможность отправки голландских военных на Украину для участия в боевых действиях. "Мы всегда говорили, что не будем воевать на Украине, - заметил Брекельманс. - Мы не хотим конфронтации между НАТО и Россией".

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что главы МИД стран Евросоюза, вероятно, обсудят возможность отправки европейских миротворцев на Украину на встрече в Брюсселе 16 декабря. По данным издания, обсуждения отправки контингента западных войск ведутся "на концептуальном уровне".

Агентство Reuters утверждает, что страны ЕС пока не могут достичь консенсуса по вопросу о том, следует ли направлять на Украину европейских миротворцев, если Киев и Москва достигнут соглашения о прекращении огня. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня. 

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