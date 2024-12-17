Брекелманс: Европа должна инициировать переговоры по Украине раньше Трампа

Европе следует проявить инициативу в переговорах между Россией и Украиной до того, как этим займется выигравший выборы президент США Дональд Трамп, сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в интервью изданию Trouw, обсуждая возможные мирные переговоры по Украине.

Впервые Брекелманс не исключил возможности начала переговоров между Россией и Украиной, подчеркнув, что европейские страны должны предпринять шаги в этом направлении раньше, чем Трамп. Ранее официальная позиция Нидерландов заключалась в том, что мирные переговоры должны начинаться только тогда, когда Украина будет готова к этому.

Министр подчеркнул, что дискуссия о переговорах набирает силу, поскольку Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на выборах он сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной "за 24 часа".

Европейские страны должны участвовать в переговорах, чтобы Трамп не решал вместе с Путиным вопросы архитектуры безопасности в Европе, отметил Брекелманс.

Ранее Владимир Путин выдвинул инициативы для мирного урегулирования конфликта на Украине: Москва готова прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территорий новых российских регионов. Кроме того, Путин предложил Киеву отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Он также затронул вопрос отмены санкций против России.

Дональд Трамп в свою очередь заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине путем переговоров и даже обещал решить эту проблему всего за один день. В России считают, что это слишком сложный вопрос для столь простого решения.