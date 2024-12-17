Путин заявил о необходимости активно внедрять опыт СВО в подготовку войск

Речь идет и о программах высших военных учебных заведений, отметил президент

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Опыт специальной военной операции (СВО) нужно активно внедрять в боевую подготовку войск и программы высших военных учебных заведений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны.

"Надо активнее внедрять опыт, полученный в ходе специальной военной операции, в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных заведений. При этом следует совершенствовать способы ведения военных действий, уточнить основополагающие уставные документы, повысить уровень владения оружием и техникой, а также эффективность управления войсками, особенно в тактическом и оперативно-тактическом звеньях", - отметил глава государства.

"Вновь подчеркну: талантливые, проявившие себя в сложной боевой обстановке офицеры, сержанты должны войти в основу командного состава вооруженных сил, а также стать преподавателями военных учебных заведений", - добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что опыт СВО также "должен в полной мере учитываться и при определении приоритетных направлений развития отечественного оружия и техники, тактики их использования". "Например, в высокоточных системах вооружения используются новые методы наведения на конечном участке полета ракет, что позволило их применять по сложным и укрепленным объектам, причем применять успешно. Значительно повышена помехозащищенность бортовой аппаратуры ракетного оружия. Отработаны новые способы доведения полетных заданий, - продолжил он. - В дальнейшем нужно рассчитывать их в режиме реального времени по оперативно выявленным целям. Чрезвычайно важная задача для нашего оборонно-промышленного комплекса".