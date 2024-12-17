Войти
Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" представит на оружейной выставке во Вьетнаме радары "Сова" и "Аистёнок"

395
0
0
1Л122-1Е
Малогабаритная радиолокационная станция 1Л122-1Е.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Натурный образец радиолокационной станции (РЛС) охраны объектов "Сова", макет РЛС 1Л122-1Е в натуральную величину и другое радиолокационное оборудование представит концерн ВКО "Алмаз-Антей" на международной выставке VietNam International Defence Expo 2024, которая пройдет в Ханое (Вьетнам) с 19 по 22 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба концерна.

"РЛС "Сова" предназначена для автоматического обнаружения и распознавания движущихся наземных объектов (человек, техника) в любое время суток и года с возможностью интеграции в охранные системы и комплексы, служит для эффективной охраны объектов, территорий и контролируемых участков местности", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, РЛС "Сова" представляет собой твердотельную когерентную доплеровскую радиолокационную станцию с непрерывным линейно-частотно-модулированным излучением и возможностью комплексирования с оптико-электронными приборами.

"Применение твердотельной технологии обеспечивает высокие характеристики по дальности обнаружения: 8 км - люди, 20 км - техника. РЛС может использоваться и как средство обнаружения малоразмерных низколетящих объектов, - отмечено в пресс-релизе.

Сообщается, что в экспозиции концерна будет также представлена переносная РЛС 1Л271 "Аистёнок" предназначенная для разведки огневых позиций противника и контроля стрельбы миномётов по траектории полёта мины и артиллерийских орудий по разрывам снарядов, а также разведки движущихся наземных целей типа "танк".

Кроме того, концерн представит радиолокационный комплекс 1Л260-Е, который используется для разведки огневых позиций миномётов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, стартовых позиций тактических ракет противника по выстрелу (пуску), а также обеспечения эффективности стрельбы своих огневых средств.

Посетители выставки смогут также ознакомиться с малогабаритной РЛС 1Л122-1Е (МРЛС), предназначенной для использования в интересах ПВО и радиолокационного обеспечения полётов на временных аэродромах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 22:54
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 20:30
  • 8530
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.12 20:27
  • 6460
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления
  • 17.12 18:35
  • 1
Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 17.12 18:26
  • 1
Белоусов: избыточные процедуры в Минобороны можно сократить в 5-10 раз
  • 17.12 16:01
  • 0
«Агрессоры» и «соагрессоры» – тонкости западной диалектики
  • 17.12 15:38
  • 0
НАТО готовит ввод войск на Украину
  • 17.12 05:56
  • 0
Ответ на "Нидерланды не исключают отправку миротворцев на Украину без единогласного решения"
  • 17.12 05:12
  • 6
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 17.12 04:13
  • 3
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 17.12 01:33
  • 1
Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область авантюрой
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности