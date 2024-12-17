"Алмаз-Антей" представит на оружейной выставке во Вьетнаме радары "Сова" и "Аистёнок"

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Натурный образец радиолокационной станции (РЛС) охраны объектов "Сова", макет РЛС 1Л122-1Е в натуральную величину и другое радиолокационное оборудование представит концерн ВКО "Алмаз-Антей" на международной выставке VietNam International Defence Expo 2024, которая пройдет в Ханое (Вьетнам) с 19 по 22 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба концерна.

"РЛС "Сова" предназначена для автоматического обнаружения и распознавания движущихся наземных объектов (человек, техника) в любое время суток и года с возможностью интеграции в охранные системы и комплексы, служит для эффективной охраны объектов, территорий и контролируемых участков местности", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, РЛС "Сова" представляет собой твердотельную когерентную доплеровскую радиолокационную станцию с непрерывным линейно-частотно-модулированным излучением и возможностью комплексирования с оптико-электронными приборами.

"Применение твердотельной технологии обеспечивает высокие характеристики по дальности обнаружения: 8 км - люди, 20 км - техника. РЛС может использоваться и как средство обнаружения малоразмерных низколетящих объектов, - отмечено в пресс-релизе.

Сообщается, что в экспозиции концерна будет также представлена переносная РЛС 1Л271 "Аистёнок" предназначенная для разведки огневых позиций противника и контроля стрельбы миномётов по траектории полёта мины и артиллерийских орудий по разрывам снарядов, а также разведки движущихся наземных целей типа "танк".

Кроме того, концерн представит радиолокационный комплекс 1Л260-Е, который используется для разведки огневых позиций миномётов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, стартовых позиций тактических ракет противника по выстрелу (пуску), а также обеспечения эффективности стрельбы своих огневых средств.

Посетители выставки смогут также ознакомиться с малогабаритной РЛС 1Л122-1Е (МРЛС), предназначенной для использования в интересах ПВО и радиолокационного обеспечения полётов на временных аэродромах.