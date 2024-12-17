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ТАСС

Норвегия выделит более $242 млн на укрепление ВМФ Украины

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Корабли ВМФ Украины в акватории Азовского моря
Корабли ВМФ Украины в акватории Азовского моря.
Источник изображения: © AP Photo, Ukrainian Navy Press Service via AP

Осло предоставит Киеву системы для проведения операций по разминированию

СТОКГОЛЬМ, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Норвегии выделят 2,7 млрд норвежских крон ($242,3 млн) на укрепление военно-морских сил Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Отмечается, что пакет финансирования был одобрен правительством и предусматривает поставку оборудования, закупленного у оборонных концернов или находящегося в распоряжении норвежской армии. По словам министра обороны королевства Бьорна Арильда Грама, выделение финансирования нацелено на "укрепление способности украинских сил обнаруживать и обезвреживать мины вдоль береговой линии", в этих рамках Осло предоставит киевским властям системы для проведения операций по разминированию.

Кроме того, 130 млн крон ($11,6 млн) было выделено на обучение военнослужащих ВМФ Украины в учебном центре в Румынии. Еще 150 млн крон ($13,4 млн) королевство планирует потратить на закупку малых судов, которые также будут переданы Киеву.

Ранее правительство королевство уже выделило 100 млн крон ($9 млн) на обучение военнослужащих украинского ВМФ. В целом норвежские власти намерены в 2025 году выделить 22,5 млрд крон ($2 млрд) на поддержку Киева в рамках программы военной помощи имени Фритьофа Нансена.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта. 

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Страны
Норвегия
Россия
Румыния
Украина
Персоны
Путин Владимир
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