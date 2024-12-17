Путин поддержал миротворческие усилия Орбана

Идеи премьер-министра Венгрии не поддержал Владимир Зеленский, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вокруг предложений Будапешта по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине сложилась ситуация, когда их поддержала Москва, но не Киев. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами.

"[Президент РФ Владимир] Путин разговаривал с Виктором Орбаном, Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии, но эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно [Владимир] Зеленский. Вот такая ситуация", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, сохраняется ли шанс на рождественское прекращение огня.

Комментируя публикации о том, что предложения Орбана поддержала команда избранного президента США Дональда Трампа, Песков отметил, что во главе США пока находится другой президент. "Команда Трампа не руководит Белым домом сейчас, вот в чем дело. В Белом доме все-таки сидит команда [Джо] Байдена до 20 января", - сказал пресс-секретарь главы российского государства.

В телефонном разговоре с Путиным 11 декабря Орбан предложил провести крупный обмен пленными между Россией и Украиной и объявить рождественское перемирие, однако Киев отверг эту идею. Со своей стороны Москва оперативно отреагировала на инициативу Орбана, сразу после разговора лидеров двух стран Федеральная служба безопасности РФ передала в посольство Венгрии предложения по обмену пленными.