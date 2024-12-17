Рособоронэкспорт на выставке Vietnam Defence Expo 2024 покажет современные образцы российского оружия

ЦАМТО, 16 декабря. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует показ новейших российских разработок в области обороны и обеспечения безопасности на Международной выставке Vietnam Defence Expo 2024, которая пройдет с 19 по 22 декабря в Ханое.

В 2024 году выставка приурочена к празднованию 80-летия со дня образования Вьетнамской народной армии и 35-й годовщины Всенародного дня национальной обороны Вьетнама.

"Военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама является важной частью всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран. Рособоронэкспорт всегда предлагает вьетнамскому народу самую актуальную, надежную и эффективную российскую оборонную продукцию для оснащения армии и сил безопасности, – отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – В 2024 году на выставке Vietnam Defence Expo Рособоронэкспорт впервые за пределами России представляет натурные образцы защищенного автомобиля "Тайфун-К" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-ЭМ", БМП-3 с комплектом дополнительной защиты и берегового ракетного комплекса "Рубеж-МЭ". Эта военная техника доработана с учетом опыта применения в условиях современного боя и может занять достойное место в рядах Вьетнамской народной армии".

В составе организуемой Рособоронэкспортом единой российской экспозиции участвуют 16 предприятий-производителей вооружения и военной техники для сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, войск ПВО, а также подразделений специального назначения и органов правопорядка. В их числе Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ZALA, Специальный технологический центр и входящие в Ростех Высокоточные комплексы, Концерн "Калашников", ОАК.

Практически все представляемые на выставке образцы российской продукции военного назначения подтвердили свои характеристики в условиях современных высокоинтенсивных боевых действий.

Впервые за рубежом Рособоронэкспорт продемонстрирует бронеавтомобиль "Тайфун-К" с автоматизированной пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ". Этот автомобиль характеризуется повышенной противоминной и баллистической защитой, надежностью, маневренностью, проходимостью и инновационными подходами к эргономике, компоновке и оснащению.

Мировой премьерой также станет доработанная с учетом опыта боевого применения боевая машина пехоты БМП-3 с комплектом дополнительной защиты. Для эффективного противодействия современным кумулятивным боеприпасам, FPV-дронам и противотанковым ракетам образец оснащен бортовыми экранными решетками и комплексом средств защиты верхней полусферы. На БМП-3 также предусмотрена установка аппаратуры видеоконтроля и роботизации.

Кроме того, представителям Вьетнамской народной армии и сухопутных сил стран-гостей выставки Рособоронэкспорт на своем стенде презентует оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э", танк Т-90МС, 152-мм самоходную гаубицу "Мста-С", комплекс средств автоматизации управления артиллерийскими и минометными подразделениями "Планшет-А".

Комплекс "Ланцет-Э" будет впервые представлен на территории Юго-Восточной Азии в полной комплектации: "Изделие 51-Э", "Изделие 52-Э" и разведывательный БЛА Z-16-Э. Также в сегменте БЛА Рособоронэкспорт покажет разведывательные комплексы "Орлан-10Е", "Орлан-30", S-350-M "Скат" и барражирующий боеприпас "Куб-Э".

Для оснащения армейских и специальных подразделений, органов правопорядка Рособоронэкспорт предлагает автоматы Калашникова "двухсотой" серии, АК-15, АК-19, АК-308, снайперскую винтовку Чукавина, пистолет Лебедева ПЛК, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, идентификаторы взрывчатых, опасных химических, отравляющих веществ и биологических агентов, металлодетекторы.

Военно-морским силам Вьетнама и стран-участниц Vietnam Defence Expo 2024 будет показан впервые за пределами России береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ" с ракетой Х-35УЭ. В комплексе на единой платформе интегрировано 4 транспортно-пусковых контейнера, РЛС, приборы управления стрельбой, связи и боевого управления. Это соответствует концепции "ракетный катер на колесах", предусматривающей размещения всех средств на единой платформе.

Также в сегменте продукции для ВМС Рособоронэкспорт представит малый ракетный корабль пр. 22800Э "Каракурт-Э", многофункциональный радиолокационный комплекс нового поколения "Заслон", скоростные катера и лодки БК-16 и БК-10, подводный необитаемый аппарат "Клавесин-1РЭ". Компания проведет презентацию возможностей России по строительству береговой судоремонтной инфраструктуры и комплексов базирования надводных кораблей и подводных лодок.

Для представителей ВВС Рособоронэкспорт покажет на своем стенде истребитель Су-35 и военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Делегации войск ПВО заинтересуют ЗРК "Викинг" и ЗРПК "Панцирь-С1М".

В ходе деловой программы выставки Рособоронэкспорт примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Вьетнамской народной армии, проведет встречи и переговоры с представителями военного командования Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии, а также промышленных предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с Россией в оборонной сфере.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".