Российский фрегат с управляемым ракетным оружием покинул Средиземное море

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Фрегат "Адмирал Горшков", действовавший в Средиземном море с июля 2024 года, завершил выполнение задач и вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом, сообщила в понедельник пресс-служба Северного флота.

"Экипаж корабля успешно отработал все поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море (...) В Атлантическом океане экипаж фрегата продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведет ряд корабельных учений", - говорится в сообщении.

В начале декабря фрегат принял участие в совместном учении группировок ВМФ и ВКС России, которое проходило под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В ходе этого учения экипаж фрегата успешно применил гиперзвуковую ракету "Циркон", которой была поражена морская мишенная позиция в восточной части Средиземного моря.

Дальний поход фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" начался 17 мая. За это время корабль преодолел более 47 тыс. морских миль. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. В рамках дальнего похода российский фрегат заходил в кубинский порт Гавана, в порт Ла-Гуайра (Венесуэла), в порт Оран (Алжир) и в порт Бизерта (Тунис).

"Адмирал Горшков" - современный многоцелевой корабль. По официальным данным, он вооружен гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (Реутовское НПО машиностроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Среди основного ударного вооружения фрегата - крылатые ракеты "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей").