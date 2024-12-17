Первую партию американских Abrams доставили на Тайвань

Гонконг. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Первая партия из заказанных у США танков Abrams в понедельник поступила на тренировочную военную базу в районе города Синьчжу на Тайване, сообщает издание Taiwan News.

В сообщении отмечается, что доставлены 38 из 108 приобретенных у США танков M1A2T Abrams.

Издание указывает, что грузовое судно с танками на борту в воскресенье прибыло в порт Тайбэя.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что Тайвань заказал у США 108 танков в 2019 году на сумму более $1,2 млрд. Ожидается, что оставшаяся партия будет доставлена в 2025-2026 годах.