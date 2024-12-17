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ЦАМТО

Минобороны Израиля подписало контракт на закупку ракетных катеров класса "Решеф"

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Israel Shipyards
Компания Israel Shipyards (Израэль шипъярдс).
Источник изображения: http://www.ship-consult.de/

ЦАМТО, 16 декабря. Минобороны Израиля объявило о подписании с компанией Israel Shipyards контракта на поставку скоростных ракетных катеров класса "Решеф".

Генеральный директор Министерства обороны Израиля генерал-майор запаса Эйяла Замир подписал соглашение 12 декабря. Приобретение одобрено Комитетом по закупкам Министерства обороны и Объединенным комитетом по оборонному бюджету Кнессета.

В рамках контракта МО Израиля приобретет пять усовершенствованных ракетных катеров класса "Решеф". Стоимость заказа составляет около 780 млн. долл. (2,8 млрд. шекелей). По условиям соглашения, Israel Shipyards будет поставлять катера израильскому флоту в течение шести лет. Контракт содержит опцион на поставку дополнительных катеров в перспективе.

Как отмечается, строительство кораблей в Израиле обеспечит загрузку предприятий национальной промышленности.

По оценке МО Израиля, ракетный катер класса "Решеф" станет новейшим и самым передовым кораблем линейки "Саар" (Sa'ar) в составе израильского флота. Он будет построен на базе усовершенствованного проекта "Саар-72" компании Israel Shipyard.

Многоцелевой катер разработан в сотрудничестве с ВМС Израиля и будет оснащен современными системами вооружения израильской разработки. Новые корабли заменят ракетные катера класса "Нирит" линейки "Саар 4.5", которые будут сняты с вооружения после четырех десятилетий эксплуатации.

Минобороны Израиля рассчитывает, что другие страны последуют примеру ВМС Израиля и проявят интерес к приобретению новых боевых кораблей, что увеличит экспорт продукции оборонного назначения израильского производства.

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Страны
Израиль
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Israel Shipyards
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