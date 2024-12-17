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ТАСС

NYT: Трамп никогда не предоставит Украине гарантий безопасности США

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Избранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

Республиканец стремится закончить войну, не взяв на себя никакой ответственности, отметила газета

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Избранный американский президент Дональд Трамп никогда не удовлетворит требования Украины предоставить ей гарантии безопасности США, которые она выдвигает вместо ранее звучавших просьб пригласить ее в НАТО. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По ее мнению, "Трамп стремится не только закончить войну, не взяв на себя никакой ответственности за защиту Украины, но и сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом", поэтому он "вряд ли подпишется под каким-либо подобным соглашением". В конечном счете вступление Киева в Североатлантический альянс "останется несбывшейся надеждой" Владимира Зеленского, отмечает издание.

По его оценкам, при Трампе американские военные переключат внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион для противодействия растущему влиянию Китая. В связи с этим "стоит ожидать снижения военной роли США в Европе", которая должна будет взять на себя основное бремя поддержки Украины.

7 декабря Трамп впервые после победы на выборах встретился с Зеленским. По информации агентства Reuters, глава киевского режима настаивал на предоставлении Западом Украине гарантий безопасности после окончания конфликта, а Трамп в свою очередь повторил, что хочет добиться немедленного прекращения огня и начала переговоров.

Власти Украины неоднократно заявляли о желании Киева в ближайшее время стать членом НАТО. Зеленский допускал остановку "горячей фазы" конфликта, если подконтрольные Киеву территории будут взяты "под зонтик" военного блока. При этом он сам признавал, что никаких предложений на этот счет Украина не получала. На саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года страны Группы семи заявили о намерениях заключить с Украиной соглашения о гарантиях безопасности, это должно было "компенсировать" ей отсутствие приглашения в альянс, которого добивался Киев. С тех пор Украина заключила более полутора десятков двусторонних соглашений.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

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