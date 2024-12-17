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ТАСС

Сийярто заявил о намерении ЕС выделить Украине €6 млрд на оружие

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС, архив

Атмосферу войны не может развеять даже приближение Рождества, отметил глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ, 16 декабря. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза вместо того, чтобы подумать о рождественском перемирии, планируют рассмотреть вопрос о выделении на поставки вооружений Украине 6 млрд евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь на заседание с коллегами в Брюсселе.

"Судя по предложениям, включенным в повестку дня, большинство все еще не видит новой реальности. Атмосферу войны не может развеять даже приближение Рождества. Несмотря на возможность рождественского перемирия и массового обмена пленными [между Россией и Украиной], сегодня они хотят высвободить более €6 млрд на расходы по поставкам оружия и подталкивают украинцев к отправке 18-летних парней на фронт", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто также посетовал, что на заседании в Брюсселе будет рассматриваться вопрос о введении санкций против ряда грузинских госслужащих только потому, что "народ Грузии осмелился выбрать себе суверенное правительство".

"Сегодня будет большая схватка, но мы не отступим от позиции сторонников мира: нам нужно не новое оружие, а прекращение огня на Украине!" - заключил министр.

По сообщениям из Брюсселя, военная помощь Украине, ситуация в Сирии после окончания правления Башара Асада и возможные санкции против властей Грузии станут главными темами последнего в этом году заседания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза. Оно пройдет под председательством новой главы дипломатии ЕС Каи Каллас. 

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