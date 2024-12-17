Военкор объяснил успехи ВС РФ при штурме населенных пунктов

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ВС РФ с самого начала специальной военной операции на Украине применяли тактику фланговых охватов населенных пунктов, но из-за отсутствия средств разведки и контрбатарейной борьбы не имели успеха. Об этом пишет российский военный журналист Александр Сладков. По его словам, в течение длительного времени российские войска после захвата опорных пунктов противника не имели возможности их удержать.

Мы захватывали опорные пункты врага, а удерживать их не могли. Мы были не в силах подавить огневые средства противника (артиллерию). Наша контрбатарейная борьба долгое время равнялась нулю

– объясняет Сладков.

Он добавляет, что в начале СВО российская артиллерия работала практически вслепую, не имея качественных разведывательных БПЛА.

Мы захватывали позиции врага в полях, но нашу пехоту, в этих опорниках, расстреливала артиллерия ВСУ. А потом у нас и вовсе начался дефицит боеприпасов. И тогда вообще труба настала. Бедная пехота, морпехи и ВДВ

– вспоминает военный корреспондент.

Сейчас, по мнению журналиста, ситуация серьезно изменилась. Российские разведывательные беспилотники господствуют в небе, снабжая артиллерию и ракетчиков точными координатами целей. А ударные дроны РФ атакуют военные объекты боевиков киевского режима практически в круглосуточном режиме. По словам Александра Сладкова, это значительно облегчает действия штурмовых подразделений, но их труд по-прежнему остается самым тяжелым на линии боевого соприкосновения.

Это не значит, что штурмовики идут в атаку не торопясь, в безопасности. Нет, конечно. Штурмовики - элита, рискуют больше всех, это они водружают Русский флаг над захваченными ими позициями. Но! Уровень обеспечения Русской Армии повышается с каждым месяцем. И все-все-все в полную силу пашут на Победу

– подытоживает журналист в своем телеграм-канале.

Добавим, что в последнее время военнослужащие ВСУ регулярно жалуются на действия российских разведывательных беспилотников, которые имеют возможность работать в украинском тылу. Кроме того, противник постоянно твердит о серьезном дефиците средств противовоздушной обороны.