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ВС РФ с самого начала специальной военной операции на Украине применяли тактику фланговых охватов населенных пунктов, но из-за отсутствия средств разведки и контрбатарейной борьбы не имели успеха. Об этом пишет российский военный журналист Александр Сладков. По его словам, в течение длительного времени российские войска после захвата опорных пунктов противника не имели возможности их удержать.
– объясняет Сладков.
Он добавляет, что в начале СВО российская артиллерия работала практически вслепую, не имея качественных разведывательных БПЛА.
– вспоминает военный корреспондент.
Сейчас, по мнению журналиста, ситуация серьезно изменилась. Российские разведывательные беспилотники господствуют в небе, снабжая артиллерию и ракетчиков точными координатами целей. А ударные дроны РФ атакуют военные объекты боевиков киевского режима практически в круглосуточном режиме. По словам Александра Сладкова, это значительно облегчает действия штурмовых подразделений, но их труд по-прежнему остается самым тяжелым на линии боевого соприкосновения.
– подытоживает журналист в своем телеграм-канале.
Добавим, что в последнее время военнослужащие ВСУ регулярно жалуются на действия российских разведывательных беспилотников, которые имеют возможность работать в украинском тылу. Кроме того, противник постоянно твердит о серьезном дефиците средств противовоздушной обороны.