Войти
Военное обозрение

Военкор объяснил успехи ВС РФ при штурме населенных пунктов

475
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВС РФ с самого начала специальной военной операции на Украине применяли тактику фланговых охватов населенных пунктов, но из-за отсутствия средств разведки и контрбатарейной борьбы не имели успеха. Об этом пишет российский военный журналист Александр Сладков. По его словам, в течение длительного времени российские войска после захвата опорных пунктов противника не имели возможности их удержать.

Мы захватывали опорные пункты врага, а удерживать их не могли. Мы были не в силах подавить огневые средства противника (артиллерию). Наша контрбатарейная борьба долгое время равнялась нулю

– объясняет Сладков.

Он добавляет, что в начале СВО российская артиллерия работала практически вслепую, не имея качественных разведывательных БПЛА.

Мы захватывали позиции врага в полях, но нашу пехоту, в этих опорниках, расстреливала артиллерия ВСУ. А потом у нас и вовсе начался дефицит боеприпасов. И тогда вообще труба настала. Бедная пехота, морпехи и ВДВ

– вспоминает военный корреспондент.

Сейчас, по мнению журналиста, ситуация серьезно изменилась. Российские разведывательные беспилотники господствуют в небе, снабжая артиллерию и ракетчиков точными координатами целей. А ударные дроны РФ атакуют военные объекты боевиков киевского режима практически в круглосуточном режиме. По словам Александра Сладкова, это значительно облегчает действия штурмовых подразделений, но их труд по-прежнему остается самым тяжелым на линии боевого соприкосновения.

Это не значит, что штурмовики идут в атаку не торопясь, в безопасности. Нет, конечно. Штурмовики - элита, рискуют больше всех, это они водружают Русский флаг над захваченными ими позициями. Но! Уровень обеспечения Русской Армии повышается с каждым месяцем. И все-все-все в полную силу пашут на Победу

– подытоживает журналист в своем телеграм-канале.

Добавим, что в последнее время военнослужащие ВСУ регулярно жалуются на действия российских разведывательных беспилотников, которые имеют возможность работать в украинском тылу. Кроме того, противник постоянно твердит о серьезном дефиците средств противовоздушной обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 22:54
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 20:30
  • 8530
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.12 20:27
  • 6460
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления
  • 17.12 18:35
  • 1
Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 17.12 18:26
  • 1
Белоусов: избыточные процедуры в Минобороны можно сократить в 5-10 раз
  • 17.12 16:01
  • 0
«Агрессоры» и «соагрессоры» – тонкости западной диалектики
  • 17.12 15:38
  • 0
НАТО готовит ввод войск на Украину
  • 17.12 05:56
  • 0
Ответ на "Нидерланды не исключают отправку миротворцев на Украину без единогласного решения"
  • 17.12 05:12
  • 6
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 17.12 04:13
  • 3
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 17.12 01:33
  • 1
Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область авантюрой
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности