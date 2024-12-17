Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления

ЦАМТО, 16 декабря. Очередная разработка ОАО "АЛЕВКУРП" отгружена инозаказчику. В рамках выполнения контрактных обязательств иностранному заказчику была передана партия подвижных пунктов управления ПУ-12МЛ.

Изделие представляет собой комплекс средств автоматизации, обеспечивающих цифровую обработку сигналов и информации в реальном масштабе времени. ПУ-12МЛ обеспечивает прием, обработку, отображение и анализ информации о воздушной обстановке, автоматическое целераспределение между подразделениями, решение оперативно-тактических и информационно-расчетных задач с использованием цифровой карты местности. Оборудование пункта управления позволяет одновременно сопровождать до 150 воздушных объектов с темпом обновления координат от 5 до 20 сек.

Разработка ОАО "АЛЕВКУРП" размещается на базе шасси повышенной проходимости МАЗ-6317, оборудована системами жизнеобеспечения и автономного энергоснабжения. Предусмотрено ее сопряжение с современными средствами радиолокации, такими как РЛС "Восток-Э", П-18, П-19 и их модификациями.

Спросом у потенциальных партнеров белорусского предприятия традиционно пользуется не только продукция, но и оказываемые услуги. Не стал исключением и данный заказ: после доставки изделий сотрудники ОАО "АЛЕВКУРП" выполнили их настройку и наладку на территории заказчика, а также провели обучение расчетов и технического персонала.

Сообщение размещено 13 декабря в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома РБ.