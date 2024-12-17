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ЦАМТО

В Румынию прибыла очередная партия истребителей F-16 из состава ВВС Норвегии

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Источник изображения: Фото: armed.mapn.ro

ЦАМТО, 16 декабря. Очередная партия из трех истребителей F-16, приобретенных из состава ВВС Норвегии, 13 декабря совершила посадку на 71-й авиабазе "Генерал Эманоил Ионеску" в Кымпия-Турзи.

Как сообщило Министерство национальной обороны Румынии, это пятая партия из трех самолетов F-16, полученная от Норвегии вместе с соответствующим пакетом оборудования и услуг. Самолеты войдут в боевой состав размещенной на авиабазе 48-й истребительной эскадрильи ВВС Румынии.

Как сообщал ЦАМТО, в 2013 году МНО Румынии подписало контракт на поставку для замены устаревших МиГ-21 первых 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии. Самолеты были получены с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. В декабре 2019 года был подписан контракт стоимостью 130 млн. евро на поставку пяти дополнительных истребителей. Они были получены с августа 2020 года по март 2021 года.

В ноябре 2022 года МНО Румынии заключило с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell / Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA) контракт на закупку 32 выведенных из состава норвежских ВВС самолетов F-16 в конфигурации M6.5.2. Стоимость подписанного соглашения составляет 388 млн. евро. Контракт также предусматривает закупку запасных двигателей, запчастей, начальной логистической поддержки и услуг обучения (эти поставки обеспечиваются США). Истребители будут доставлены в Румынию в рабочем состоянии, с ресурсом, который позволит ВВС Румынии эксплуатировать их не менее 10 лет в период перехода на самолеты 5-го поколения.

28 ноября 2023 года в Норвегии состоялась официальная церемония передачи МО Румынии первого истребителя F-16. Первая партия из трех самолетов (с.н. 1624, 1632, 1645) совершила перелет с авиабазы "Рюгге" ВВС Норвегии на 86-я авиабазу "Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ" в Борче 30 ноября 2023 года.

Как планируется, все приобретенные в Норвегии самолеты будут поставлены к 2025 году.

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Страны
Норвегия
Португалия
Румыния
Продукция
F-16
МиГ-21
Проекты
2020-й год
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