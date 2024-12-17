Предназначен для особо опасных миссий: американский боевой беспилотник Thanatos совершил первый полёт

Американская компания Kratos Defense and Security сообщила о первом полёте прототипа беспилотного боевого «стелс»-аппарата Thanatos. Дата и место данного события не разглашаются, лишь указывается, что произошло это в последние месяцы. Подтверждающие кадры также не были представлены.

Существование проекта Thanatos разработчик раскрыл год назад. Как указывается, первый полёт подтвердил ожидавшиеся аэродинамические характеристики. В настоящее время компания намерена сосредоточиться на тестировании полностью интегрированной системы.

Как отмечается в издании Altair, создание комплекса Thanatos ведётся как минимум с 2019 года. В ноябре 2023 года в отчёте компании была опубликована его компьютерная визуализация. Как тогда было заявлено, ведутся переговоры с клиентом (то есть, по всей видимости, с ВВС США) о подписании контракта в 2024 году.

Thanatos будет играть роль боевого БПЛА, предназначенного для выполнения особо опасных миссий, тем самым подменяя пилотируемые машины на участках с повышенной угрозой.

Пока что сложно оценить, насколько он будет самостоятельным в своих действиях. Быстрое развитие так называемого ИИ может привести к тому, что со временем Thanatos удастся сделать полностью автономным

- указывается в издании.