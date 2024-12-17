США сократили поставки ракет Javelin Киеву после аудита

США сократили поставки ракет Javelin Киеву из-за неправильной инвентаризации

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США значительно сократили поставки Украине противотанковых ракет Javelin на фоне того, что последний аудит американского минобороны выявил неправильную инвентаризацию данного оружия после передачи Киеву, выяснило РИА Новости, проанализировав отчеты Пентагона.

США срочно перебросили огромное количество оружия, включая тысячи Javelin, на Украину в течение нескольких месяцев после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Согласно информационному бюллетеню Пентагона, количество противотанковых систем этого типа, обещанных Киеву, к августу 2022 года превысило 8,5 тысячи.

Неправильная инвентаризация

Последний аудиторский отчет, опубликованный управлением генинспектора Пентагона на прошлой неделе, пролил больше света на то, насколько хаотичными были поставки оружия на Украину в первые дни СВО.

"Проверив статус этих оборонных наименований в базе данных SCIP-EUM (Информационный портал по сотрудничеству в области безопасности – Мониторинг конечного использования), мы также пришли к выводу, что XXX из этих XXX (91%) не получили первоначальной или ежегодной инвентаризации с момента передачи Украине в 2022 году. Более половины этих наименований без инвентаризации были расходными оборонными изделиями, включая XXX ракет Javelin и XXX ракет Stinger", — говорится в отчете. При этом конкретное количество переданного оружия скрыто как секретная информация.

В аудиторском отчете основное внимание уделялось оружию, предоставленному Украине, которое было обозначено как "оборонные наименования, требующие расширенного мониторинга конечного использования (EEUM)", поскольку эти предметы военного снабжения "включают в себя чувствительную технологию или особенно уязвимы для перенаправления или другого нецелевого использования".

Оборонные изделия, попадающие под мониторинг конечного использования, включают усовершенствованные ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM), ракеты Air-Intercept Missiles-9X (AIM-9X), ракеты класса "воздух-поверхность" (JASSM), ракеты класса "воздух-поверхность" (JSOW), ракеты Javelin и пусковые установки командного управления, ракеты Stinger и Gripstocks, а также другую военную технику.

Согласно аудиторскому отчету Пентагона, около 67% оборонных изделий, подлежащих мониторингу, поступили на Украину в 2022 году, их учет не отслеживался и не контролировался должным образом. При этом многие вооружения, включая ракеты Javelin, больше не находятся в руках ВСУ.

"Квартальные инвентаризации ВСУ за четвертый квартал 2023 года и первый квартал 2024 года подтвердили, что многие из этих подлежащих мониторингу оборонных товаров, поставленных ВСУ в 2022 году, больше не находились в наличии", — говорится в отчете.

Предполагается, что переданное оружие могло быть утеряно, уничтожено или израсходовано украинскими силами без надлежащего учета.

"Поскольку многие из оборонных товаров, отправленных на Украину в 2022 году, никогда не появлялись в квартальном отчете об инвентаризации, мы оценили, что многие из этих товаров, вероятно, были утеряны или уничтожены на Украине или что ВСУ израсходовали их в 2022 или 2023 году, когда ведение учета израсходованных наименований EEUM по серийным номерам не было формальным процессом", — сказано в документе.

По сравнению с предыдущим отчетом от января, последний аудиторский отчет признал улучшение в первом квартале 2024 года, когда количество ракет Javelin без информации об инвентаризации сократилось на 80 процентов.

Падение после 2022 года

Аудиторский отчет показал, что количество ракет Javelin, поставленных Украине, резко сократилось после 31 марта 2023 года, при этом конкретные цифры были опущены как секретная информация. Данные из годовых бюджетных отчетов Пентагона могут заполнить пробелы и составить более полную картину сокращения поставок Javelin.

Согласно годовым бюджетным отчетам за последние годы, Пентагон изначально планировал закупить всего 650 ракет Javelin в течение финансового 2022 года, из которых 279 будут предназначены для армии США, 370 — для продаж за рубеж, одна — для корпуса морской пехоты США.

Однако фактическое количество ракет Javelin, закупленных в 2022 финансовом году, возросло до 7722, при этом армия США получила 6286 ракет, корпус морской пехоты США — 1005 ракет, 418 ракет были проданы иностранным покупателям, а еще 13 получили ВМС США.

Подобно другим внезапным увеличениям военного бюджета США в последние годы, закупки ракет Javelin резко нарастили в 2022 финансовом году, скорее всего, для пополнения запасов взамен переданного Украине. В результате дополнительные 7072 ракеты Javelin, заказанные Пентагоном в 2022 финансовом году, скорее всего, были использованы для замены того же количества ракет, поставленных ВСУ.

Бюджетные отчеты Пентагона на 2023 и 2024 финансовые годы показали, что рост дополнительных закупок ракет Javelin значительно замедлился после 2022 финансового года. В 2023 финансовом году министерство обороны США закупило в общей сложности 2871 ракету Javelin, что на 2221 ракету больше, чем 650 ракет, изначально запрошенных на этот финансовый год.

Дополнительные 2221 ракета Javelin на 2023 финансовый год составили всего около 30 процентов от дополнительных 7072 ракет на 2022 финансовый год.

В 2024 финансовом году количество закупленных Пентагоном ракет Javelin осталось таким же, как и в первоначальном бюджетном запросе — 1161 ракета. Пентагон предложил закупить 2113 ракет Javelin на 2025 финансовый год, но около 1,5 тысяч из них запланированы для зарубежных военных продаж.

Записи из годовых бюджетных отчетов минобороны США совпали с данными аудиторского отчета генерального инспектора Пентагона о резком сокращении поставок ракет Javelin на Украину с 2022 года.

Цифры из бюджетных отчетов Пентагона показали, что количество ракет Javelin, поставленных США на Украину после 2022 года, сократилось более чем на 70 процентов.

В отчете, опубликованном исследовательской службой конгресса США в сентябре, подчеркивалась уязвимость производства ракет Javelin.

"Некоторые аналитики обнаружили, что продолжительность производства ракет Javelin является одной из самых долгих в портфеле высокоточных боеприпасов вооруженных сил США", — говорится в отчете.

Армия США заключила крупнейший на сегодняшний день годовой контракт на Javelin стоимостью 1,3 миллиарда долларов с Javelin Joint Venture (JJV), специальной компанией по совместному производству, созданной ключевыми американскими оборонными подрядчиками Raytheon и Lockheed Martin, в августе. JJV заявила, что планирует увеличить производство ракет Javelin до 3960 в год к концу 2026-го.

Подозрения в незаконной торговле оружием

Было ли резкое падение поставок ракет Javelin на Украину после 2022 года связано с проблемами с запасами, упомянутыми в отчете Пентагона, остается неясным. Возможно, что спрос Украины на поле боя после 2022 года привел к тому, что США отдали приоритет поставкам других систем вооружения Киеву.

Согласно аудиторскому отчету генинспектора Пентагона, средняя стоимость ракеты Javelin составляла около 78 838 долларов за единицу по состоянию на май 2024 года. Резкое падение поставок ракет Javelin на Украину также могло быть вызвано тем, что Киев начал полагаться на более экономичное противотанковое оружие, такое как FPV-беспилотники, которые были намного дешевле в производстве.

Тем не менее, сообщения в СМИ, появившиеся в 2023 году, предполагали, что часть поставленного США оружия, включая ракеты Javelin, могла оказаться не в тех руках. В статье американского журнала Newsweek был процитирован анонимный высокопоставленный командующий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который выразил обеспокоенность по поводу возможной передачи поставленного США оружия третьим странам, например Ирану, после того, как оружие было захвачено Россией.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в октябре 2023 года заявил, что оружие, поставляемое Украине, активно используется против Израиля, а дальше будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, ведь киевские власти и раньше "воровали все, что плохо лежит".

Во время недавней встречи президента США Джо Байдена с президентом Анголы Жоау Лоренсу два лидера обсудили возможный риск безопасности, связанный с контрабандой поставленного США оружия с Украины в Африку.