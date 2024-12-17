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Вестник Мордовии

Еще один секретный советский "танк" обнаружен в оккупированном в Харькове

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В конце 80-х годов в СССР пришли к мнению, что в отечественном танкостроении будущее за боевыми машинами, вооруженными 152-мм пушками.

Причем рассматривалась не только тяжелая техника в виде основных боевых танков, но и машины на легких, перспективных на то время шасси, например "Планер". Необходимость таких советских истребителей "Абрамсов" и "Леопардов" открыто обсуждалась в частности в издании "Военный вестник".

В "девяностые" и в начале "нулевых" работы в этом направлении продолжались, но позже решили, что 152-мм орудия избыточны по своим характеристикам, и вернулись к традиционному 125-мм калибру.

В начале текущего года в социальных сетях появились изображения найденной где-то на территории Харьковского тракторного завода похожей на танк гусеничной боевой машины. Оказалось, что это вариант некогда секретного советского "Спрута", выполненного как раз на платформе выше упомянутого "Планера". О нем есть лишь несколько упоминаний в открытых источниках, и изображения ни разу не публиковались.

Похоже, о нем давно уже забыли, и нашли случайно после начала Специальной военной операции, когда по этому предприятию, выполнявшему военные заказы для формирований киевского марионеточного режима, были нанесены удары.

Необандеровцы, воспитанные на слепом преклонении перед западным оружием и военной техникой, были очень удивлены, что именно в советские годы была создана такая уникальная по своим возможностям бронемашина.

Поначалу делались предположения, что образец вооружен 125-мм пушкой, но все говорит о том, что был засвечен именно вариант со 152-мм орудием.

Что случилось с этим "Спрутом" дальше, неизвестно, есть большая вероятность, что он превращен в металлолом.

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
M1 Abrams
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