Блинкен и Лэмми обсудили наращивание военной помощи Киеву

Стороны также говорили о ситуации в Сирии

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в телефонном разговоре обсудили наращивание военной помощи Украине. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

По его словам, "относительно Украины, они обсудили необходимость наращивания военной помощи".

Руководители дипведомств двух стран также говорили о ситуации в Сирии и "принципах, поддержанных США и странами региона, которые должны соблюдать во время переходного процесса и формирования нового правительства". Блинкен "подчеркнул поддержку Соединенными Штатами ответственного и представительного сирийского правительства, которое будет избрано сирийским народом".

Как заявил 2 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон ожидает, что Киев до середины января 2025 года получит американскую военную помощь, включающую сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет, планируются также дополнительные поставки ракет-перехватчиков.

Согласно последним оценкам Пентагона, Вашингтон с начала работы администрации действующего президента США Джо Байдена взял на себя обязательства по предоставлению Украине военной помощи в общей сложности на $63,5 млрд. Это включает в себя помощь в размере $62,9 млрд, выделенную после начала специальной военной операции РФ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.