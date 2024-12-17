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Военное обозрение

Американская компания показала заплыв робота-«собаки» Vision 60

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Источник изображения: topwar.ru

Согнув четыре «ноги» под телом, робот в форме собаки движется по водной поверхности, удерживая над ней сенсорное оборудование. Пересекать преграду ему позволяет водомёт и надувные поплавки, установленные на каждой «лапе». Достигнув берега, они разгибаются, и робот оказывается на суше. Соответствующие кадры показаны в сети.

Это новая амфибийная модификация наземного беспилотника Vision 60 Q-UGV от компании Ghost Robotics. Двигательный модуль для неё, получивший обозначение NAUT, разработала американская Onyx Industries.

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США уже используют роботов Vision 60 для патрулирования вокруг авиабазы Тиндалл во Флориде, где они маршируют по грязи и держат периметр под наблюдением. Новая морская версия позволит обеспечивать безопасность портовой инфраструктуры и отдельных войсковых подразделений.

Как указывается в издании Popular Science, имитирование собак при создании машин обусловлено тем, что четвероногая конструкция даёт возможность эффективно передвигаться по пересечённой местности вместе с людьми, которых сопровождают аппараты. При этом современные «собаки» работают от аккумуляторов и могут передвигаться гораздо тише.

Источник изображения: topwar.ru

Двигательный модуль NAUT

Робот-амфибия может при скорости в 3 узла (5,56 км/ч) плавать 35 минут, получая питание от двигательного модуля, который после своей разрядки переключается на энергоснабжение от аккумуляторов самой «собаки».

Vision 60 с приводом NAUT не выиграет ни одной гонки, но вполне способен пересекать ручьи и спокойные воды

- говорится в издании.

На оснащении аппарата может находиться разведывательное оборудование или средства поражения, например, автоматическая винтовка.

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США
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БПЛА
Робот
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