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Военное обозрение

«Сброс ощущается экипажем»: Франция завершила разработку однотонной управляемой бомбы

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Источник изображения: topwar.ru

250-кг управляемые бомбы Hammer (AASM), выпускаемые французской компанией Safran, используются с 2008 года. В 2017 году Минобороны заказало у этого концерна разработку однотонной модификации, получившей обозначение AASM 1000 GS (с GPS-наведением и ИНС).

После создания собственно бомбы началась её интеграция с истребителем Rafale. Первые испытания состоялись в декабре 2020 года и показали необходимость дальнейшей адаптации к самолёту.

Полная боеспособность AASM 1000 должна быть объявлена в ближайшее время. Это ожидается в конце 2024 года

- говорится в журнале Air Fan, отмечая завершение работ.

Источник изображения: topwar.ru

Командир экспериментальной эскадрильи дал свои пояснения по поводу сброса бомбы с Rafale:

Вылет такого тяжёлого оружия очень заметен в кабине. Помимо крена самолёта на несколько градусов, очень мощные двигатели энергично толкают бомбу вниз, чтобы добиться полного отрыва, и именно их действие ощущается экипажем.

Rafale в версии F4 может нести до трёх AASM 1000 (одну под фюзеляжем и по одной под каждой консолью крыла). Как указывается в издании, уже в ходе проведения миссии можно выбрать несколько вариантов срабатывания взрывателя, например, детонацию над землёй или на глубине после проникновения через поверхность.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
F-4
Rafale
Компании
Safran
Проекты
2020-й год
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