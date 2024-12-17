«Сброс ощущается экипажем»: Франция завершила разработку однотонной управляемой бомбы

Источник изображения: topwar.ru
250-кг управляемые бомбы Hammer (AASM), выпускаемые французской компанией Safran, используются с 2008 года. В 2017 году Минобороны заказало у этого концерна разработку однотонной модификации, получившей обозначение AASM 1000 GS (с GPS-наведением и ИНС).
После создания собственно бомбы началась её интеграция с истребителем Rafale. Первые испытания состоялись в декабре 2020 года и показали необходимость дальнейшей адаптации к самолёту.
- говорится в журнале Air Fan, отмечая завершение работ.
Источник изображения: topwar.ru
Командир экспериментальной эскадрильи дал свои пояснения по поводу сброса бомбы с Rafale:
Rafale в версии F4 может нести до трёх AASM 1000 (одну под фюзеляжем и по одной под каждой консолью крыла). Как указывается в издании, уже в ходе проведения миссии можно выбрать несколько вариантов срабатывания взрывателя, например, детонацию над землёй или на глубине после проникновения через поверхность.