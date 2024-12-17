«Сброс ощущается экипажем»: Франция завершила разработку однотонной управляемой бомбы

Источник изображения: topwar.ru

250-кг управляемые бомбы Hammer (AASM), выпускаемые французской компанией Safran, используются с 2008 года. В 2017 году Минобороны заказало у этого концерна разработку однотонной модификации, получившей обозначение AASM 1000 GS (с GPS-наведением и ИНС).

После создания собственно бомбы началась её интеграция с истребителем Rafale. Первые испытания состоялись в декабре 2020 года и показали необходимость дальнейшей адаптации к самолёту.

Полная боеспособность AASM 1000 должна быть объявлена в ближайшее время. Это ожидается в конце 2024 года

- говорится в журнале Air Fan, отмечая завершение работ.

Источник изображения: topwar.ru

Командир экспериментальной эскадрильи дал свои пояснения по поводу сброса бомбы с Rafale:

Вылет такого тяжёлого оружия очень заметен в кабине. Помимо крена самолёта на несколько градусов, очень мощные двигатели энергично толкают бомбу вниз, чтобы добиться полного отрыва, и именно их действие ощущается экипажем.

Rafale в версии F4 может нести до трёх AASM 1000 (одну под фюзеляжем и по одной под каждой консолью крыла). Как указывается в издании, уже в ходе проведения миссии можно выбрать несколько вариантов срабатывания взрывателя, например, детонацию над землёй или на глубине после проникновения через поверхность.