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Военное обозрение

От имитации подлодок до поиска мин: Швеция закупила автономные аппараты AUV62

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AUV62-MR
AUV62-MR.
Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Швеции закупило у местного концерна Saab партию автономных подводных аппаратов AUV62-MR.

AUV62 – это новейшее поколение аппаратов, предназначенных для выполнения автономных миссий на большие расстояния

- заявляет производитель.

Система выпускается в двух модификациях – противолодочной AUV62-AT и противоминной AUV62-MR.

AUV62-AT диаметром 533 см и массой 800 кг предназначен для имитации подлодок, как утверждается, в учебных целях. Скорость его хода составляет 3-12 узлов в подводном положении и 0-3 узла на поверхности, продолжительность работы свыше 3 ч при 10 узлах и 18 ч при 3 узлах, предельная глубина погружения 300 метров. Управление аппаратом осуществляет расчёт из 2 чел.


AUV62-MR.
Источник: topwar.ru

AUV62-MR отвечает за обнаружение морских мин на больших территориях. Он оснащён продвинутым гидролокатором бокового обзора с синтезированной апертурой, благодаря которому сканирует морское дно с высокими разрешением и скоростью. Также данный аппарат, будучи способным распознавать различные объекты, может использоваться как разведывательное средство.

Как ранее заявляли в Минобороны Швеции, Балтика превратилась во «внутреннее море НАТО» после вступления в альянс ранее формально «нейтральных» Стокгольма и Хельсинки. На этом фоне потенциальная угроза для ВМС исходит главным образом от мин предполагаемого противника, в связи с чем в последнее время страны региона вкладываются в средства их обнаружения и траления.

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Страны
Финляндия
Швеция
Проекты
Военные учения
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