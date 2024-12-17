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ТАСС

Для летчиков Су-57 создали шлем будущего

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация

Он показывает информацию как о пилотировании, так и о боевой обстановке: скорость, высота, прицельные марки с расчетом всех координат, расстояние до цели

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Новый летный шлем создан для летчиков новейшего истребителя Су-57, он помогает в том числе принимать решения о боевом применении бортового оружия. Об этом заявил начальник отдела оптико-электронных комплексов ОКБ П. О. Сухого Дмитрий Корзинин.

Опытный образец шлема разработан специально для истребителя Су-57. Он показывает информацию как о пилотировании, так и о боевой обстановке: скорость, высота, прицельные марки с расчетом всех координат, расстояние до цели.

"Ракета с инфракрасной головкой самонаведения. Если она доведена до цели, получили захват цели, и у летчика тогда поменяется, соответственно, прицельная марка с креста на круг. Это будет он знать, что цель захвачена. И дальше по шкалам он увидит, разрешен ему пуск по условиям или не разрешен. В какую сторону летчик смотрит, в ту же сторону отклоняется тогда и головка самонаведения ракеты", - сказал он в эфире Первого канала в фильме "Властелины неба".

Весит шлем менее 2 кг, он прошел испытания на специальных стендах дождевания - его заливали водой, проверяли в аэродинамической трубе, в том числе на прочность, давая нагрузку как при катапультировании. Шлем уже тестируют летчики в небе. В ближайшем будущем в полете информация от главного компьютера будет выводиться не только на дисплей, но и на визор летного шлема. 

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