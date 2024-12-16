Уолтц: неограниченная поддержка Киева не может быть стратегией по Украине

Будущий помощник Дональда Трампа по нацбезопасности также считает, что "это просто какая-то вечная война"

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп уверен, что неограниченная поддержка Киева Вашингтоном не может быть стратегией по Украине. Об этом заявил в эфире телеканала CBS его будущий помощник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Как он отметил, Трамп ранее "в интервью журналу Time <...> заявил, что незаполненный [банковский] чек (то есть такой, в который можно вписать любую сумму - прим. ТАСС) просто не является стратегией. "Это просто какая-то вечная война, в которую мы, похоже ввязываемся", - добавил Уолтц. Такой ответ он дал на вопрос о том, может ли администрация Трампа ввести ограничения на применение американских вооружений для ударов с территории Украины вглубь России.

"Что именно является успехом в соответствии нашими интересами? Как нам прекратить войну? Кто за столом переговоров? Как нам заставить все стороны сесть за стол [переговоров]? И каковы рамки соглашения? Вот те вопросы, которые мы продумываем с замечательной командой, которую он собирает", - добавил Уолтц.