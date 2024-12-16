СДПГ пропишет в предвыборной программе отказ от поставок Киеву Taurus

В Социал-демократическая партии считают, что Германия и НАТО не должны сами становиться участниками конфликта

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), представителем которой является канцлер Олаф Шольц, в своей предвыборной программе на федеральных выборах пропишет положение об отказе от поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на проект предвыборной программы СДПГ.

В своей программе социал-демократы заявляют о поддержке Украины, но выступают против поставок ракет Taurus. В СДПГ считают, что Германия и НАТО не должны сами становиться участниками конфликта. "Поэтому мы поддерживаем решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не поставлять крылатые ракеты Taurus из запасов Бундесвера", - приводит Funke выдержки из проекта программы.