Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности

Также оно обеспечивает малую заметность в радиолокационном диапазоне, уточнил Михаил Стрелец

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Плоское сопло на новейшем истребителе Су-57 предоставляет ему улучшенные возможности. Об этом заявил главный конструктор истребителя Михаил Стрелец.

"Рассказать можно не многое, конечно, но самое главное, что оно [плоское сопло] решает функций больше, чем осесимметричное сопло. Оно представляет из себя специально разработанную в Объединенной двигателестроительной корпорации металлическую и композиционную конструкцию и применяется на самолете [Су-57] для создания новых возможностей", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам главного конструктора, плоское сопло также обеспечивает малую заметность в радиолокационном диапазоне за счет характерной формы и может использоваться в широком диапазоне высот и скоростей полета самолета. Оно позволяет создавать управляющие моменты в трех плоскостях, сохраняя все возможности по сверхманевренности самолета.