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ТАСС

Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности

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Полет Су-57
Полет Су-57.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Также оно обеспечивает малую заметность в радиолокационном диапазоне, уточнил Михаил Стрелец

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Плоское сопло на новейшем истребителе Су-57 предоставляет ему улучшенные возможности. Об этом заявил главный конструктор истребителя Михаил Стрелец.

"Рассказать можно не многое, конечно, но самое главное, что оно [плоское сопло] решает функций больше, чем осесимметричное сопло. Оно представляет из себя специально разработанную в Объединенной двигателестроительной корпорации металлическую и композиционную конструкцию и применяется на самолете [Су-57] для создания новых возможностей", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам главного конструктора, плоское сопло также обеспечивает малую заметность в радиолокационном диапазоне за счет характерной формы и может использоваться в широком диапазоне высот и скоростей полета самолета. Оно позволяет создавать управляющие моменты в трех плоскостях, сохраняя все возможности по сверхманевренности самолета. 

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Стрелец
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3 комментария
№1
16.12.2024 02:14
С движками 2-го этапа и плоским соплом должна получиться просто убийственная машина..
0
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№2
16.12.2024 02:17
Клепать "Чекмэйты" и Су-57ые как можно больше
0
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№3
16.12.2024 02:36
Вьетнам уговорить строить нам КВП"Зубр" для базирования по снегу и льду Арктики одновременно с Дели Су-57, у всех шизиков прибалтики будут по тысяче томагавков и прочих КР. Нам остается постоянное передвижение и подальше от побережья в сторону Новой земли совместно с Ту-22М3 и вообще ВКС с имеющимися 120км дальность планирующими боеприпасами. Авианосец с одним самолетом на типа КВП"Минога" высокоскоростного для взлета на малой скорости скорости и посадки тангажом на лед.
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