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ТАСС

Летчик-испытатель назвал отличия МиГ-35 от предшественника МиГ-29

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Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

В частности, до 30% покрытия фюзеляжа нового истребителя составляют композитные материалы, подчеркнул Дмитрий Селиванов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Летчик-испытатель ОКБ имени А. И. Микояна Дмитрий Селиванов рассказал, чем в плане технического оснащения истребитель поколения "4++" МиГ-35 отличается от МиГ-29, на основе которого он был создан.

"Сейчас конкретно новый прицельно-навигационный комплекс, новая БРЛС (бортовая радиолокационная станция - прим. ТАСС) и чуть-чуть кабинного оборудования нового", - сказал он в эфире Первого канала.

Директор ОКБ имени Микояна Алексей Матвеев уточнил, что также у МиГ-35 больше площадь крыла. "Увеличено количество точек подвесок на крыле с шести до восьми, новая оптико-локационная станция, новый двигатель с увеличенной тягой. Принципиально новая машина", - отметил он.

Также при разработке истребителя МиГ-35 особое внимание конструкторы уделили улучшению эксплуатационных характеристик. До 30% покрытия фюзеляжа составляют композитные материалы.

МиГ-29 (по кодификации НАТО - Fulcrum) - советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-е годы в ОКБ Микояна. Предназначен для уничтожения воздушных целей, главным образом в пределах радиолокационного поля управления, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Сегодня основными модификациями истребителя являются самолеты МиГ-29СМТ, учебно-боевой МиГ-29УБ, палубные МиГ-29К/КУБ, а также экспортный модернизированный вариант МиГ-35 поколения "4++". 

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