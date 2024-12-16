Чемезов: решение Путина о госхолдингах в сфере ОПК спасло отрасль от провала

В 1990-е годы на грани ликвидации находились, в частности, авиастроительные предприятия, сообщил глава Ростеха

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Решение президента России Владимира Путина, принятое им в 2000-е годы, о консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги позволило проводить военные действия в наши дни. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Если бы, конечно, в нулевые годы наш президент Владимир Владимирович Путин не принял решение о консолидации всех оставшихся оборонных предприятий, в том числе авиационных, в государственные холдинги, в корпорации, наверное, на сегодняшний день было бы очень сложно нам сегодня участвовать в каких-либо военных действиях", - сказал он в фильме Первого канала к юбилею опытно-конструкторских бюро Сухого и Микояна.

По словам Чемезова, в 1990-е годы на грани ликвидации находилась вся оборонная промышленность, включая авиастроительные предприятия.