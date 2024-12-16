Лидер АдГ: ФРГ в конфликте на Украине представляет интересы третьих сторон

Тино Хрупалла отметил, что Германия выступает в качестве добровольного донора денежных средств и оружия

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла полагает, что в конфликте на Украине ФРГ представляет интересы третьих сторон в качестве добровольного донора денежных средств и оружия.

"В войне на Украине мы представляем интересы третьих сторон как добровольный донор денег и оружия", - заявил Хрупалла в интервью газете Die Welt. "Когда я вижу, как правительство ФРГ отреагировало на подрывы "Северных потоков" громким молчанием, приходится задаться вопросом, насколько мы суверенная страна", - подчеркнул он. Решения правительства Германии, например, о закупках газа и сырья, по его мнению, принимаются не на основе собственных интересов ФРГ.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.