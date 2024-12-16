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Военное обозрение

Китай показал формирование «штурмовой волны» из бронированных амфибий

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Источник изображения: topwar.ru

За последние годы НОАК добилась значительного прогресса в переоснащении войск, в том числе морской пехоты. Она прошла перевооружение на новые образцы техники, в частности, перейдя на семейство бронированных амфибий Type 05, основными модификациями которых являются БТР ZSD-05, ZBD-05 и лёгкий танк / штурмовое орудие ZTD-05.

Источник изображения: topwar.ru

На фоне роста напряжённости вокруг Тайваня, который под руководством США развернул глубокую модернизацию собственных войск, НОАК проводит масштабные учения, в том числе совершенствуя десантные возможности морской пехоты.

Бронетехника проходит тренировки по формированию штурмовой волны

- заявили в Минобороны.

Источник изображения: topwar.ru

На кадрах манёвров, представленных военным ведомством, показаны как действия боевых пловцов, так и форсирование водной преграды крупными бронированными силами.

Источник изображения: topwar.ru

Боевой порядок формируется из выгруженной с кораблей на воду бронетехники и предусматривает её движение колонной, а затем, по мере приближения к побережью, её перестройку в разомкнутую группу. В таком виде «десантная волна» приступает к штурму, ведя огонь из разнообразных средств поражения, начиная от 105-мм пушки, которой оснащены ZTD-05, и заканчивая крупнокалиберными пулемётами, состоящими на вооружении ZSD-05.

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