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Военное обозрение

Самолёт командования и управления: в китайской прессе назвали роль двухместного истребителя J-20S

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Источник изображения: topwar.ru

Одной из новинок китайской оборонки стала представленная в ноябре двухместная версия истребителя J-20S. Экипаж из двух человек не только повысит эффективность управления машиной, но и позволит самолёту играть руководящую роль в бою.

J-20S потенциально может выступать в качестве командного пункта для координации действий приданных ему беспилотников

- назвали в издании Global Times назначение машины.

Как указывается, новая модификация, разработанная на базе истребителя 5-го поколения J-20, обладает улучшенными возможностями с точки зрения ситуационной осведомлённости, радиоэлектронного подавления, тактического командования и управления.

Так, пока один лётчик будет отвечать за собственно J-20S, другой будет руководить приданными данному истребителю силами, будь это разведывательно-ударные БПЛА или пилотируемые системы.

Управляемые вторым пилотом дроны могут выступать в качестве внешних сенсоров для истребителя или работать в роли пусковых платформ для обеспечения ракетного залпа

- отмечается в прессе.

В корпорации AVIC, разрабатывающей дроны, пояснили, что новейшие образцы БПЛА являются «интеллектуальными узлами в сети воздушного боя» и им требуются лишь команды для действий, которые будут выдавать с борта J-20S.

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Продукция
J-20
Компании
AVIC
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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