Самолёт командования и управления: в китайской прессе назвали роль двухместного истребителя J-20S

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Одной из новинок китайской оборонки стала представленная в ноябре двухместная версия истребителя J-20S. Экипаж из двух человек не только повысит эффективность управления машиной, но и позволит самолёту играть руководящую роль в бою.
- назвали в издании Global Times назначение машины.
Как указывается, новая модификация, разработанная на базе истребителя 5-го поколения J-20, обладает улучшенными возможностями с точки зрения ситуационной осведомлённости, радиоэлектронного подавления, тактического командования и управления.
Так, пока один лётчик будет отвечать за собственно J-20S, другой будет руководить приданными данному истребителю силами, будь это разведывательно-ударные БПЛА или пилотируемые системы.
- отмечается в прессе.
В корпорации AVIC, разрабатывающей дроны, пояснили, что новейшие образцы БПЛА являются «интеллектуальными узлами в сети воздушного боя» и им требуются лишь команды для действий, которые будут выдавать с борта J-20S.