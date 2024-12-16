На пути к тяжёлой бригаде против России: Литва закупает новейшие немецкие танки

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Литвы сообщает о запланированном на 16 декабря подписании окончательного соглашения, предусматривающего приобретение новейших немецких танков Leopard 2A8.

Это ключевой шаг в модернизации армии и укреплении наших связей с Германией

- заявила глава военного ведомства Довиле Шакалиене.

Официально переговоры о данной покупке были запущены в июле 2023 года. В МО заявляли о желании приобрести 52 танка Leopard 2A8.

Это историческая веха для Литвы, поскольку в настоящее время в её военном арсенале нет ОБТ. Армия встала на путь радикальной трансформации

- говорится в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Танки должны стать «хребтом» создаваемой в стране тяжёлой бригады, предназначенной для развёртывания против российских войск. Входящая в её состав механизированная пехота будет использовать шведские бронемашины CV90, последние версии которых уже больше относятся к категории ЛТ, а не БМП. Процесс закупки CV90 (около 100 экземпляров для двух батальонов) стартовал в октябре 2024 года.

На оснащении армии уже имеются БМП GTK Boxer 4х4 (примерно 100 ед.) и БТР M113 (свыше 200 ед.), не считая бронеавтомобилей.

Кроме того, бундесвер формирует экспедиционную тяжёлую бригаду «Литва» численностью 5 тыс. чел., планируя достичь полной боеготовности нового соединения в 2027 году. Она будет состоять из трёх батальонов (включая один танковый) и подразделений поддержки.