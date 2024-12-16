В Эстонии завершились учения по развертыванию сил НАТО

Таллин. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - В Эстонии близ границ с Россией завершились крупные двухнедельные международные учения по развертыванию дополнительных вооруженных подразделений НАТО, их взаимодействию на суше, в воздухе и на море, сообщил в воскресенье главный штаб Сил обороны республики.

"Учения "Молния" были одними из многих учений, организованных эстонской дивизией, в ходе которых мы вместе с нашими союзниками могли отработать части нашего реального военного плана. Они дали четкий сигнал о том, что мы готовы защитить нашу страну и сделаем это вместе с нашими союзниками", - сказал командир эстонской дивизии и руководитель учений Индрек Сирель (Indrek Sirel).

Помимо подразделений Сил обороны Эстонии и добровольческой военизированной организации "Кайтселийт" на учениях отрабатывалось взаимодействие с союзниками из Франции, Великобритании, США и Латвии на суше, в воздухе и на море.

В течение первой недели основные мероприятия проходили в основном на севере и северо-востоке Эстонии, а также в Финском заливе, в рамках которых НАТО отрабатывало быструю переброску войск в зону конфликта, их интеграцию в дислоцированную в Эстонии многонациональную боевую и взаимное сотрудничество по противодействию угрозе.

В ходе второй недели на полигоне Сиргала прошли боевые стрельбы.