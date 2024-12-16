Лом с ЧПУ. Okuma отказывается разблокировать отключившиеся в России станки

Как минимум шесть японских станков Okuma, поставленных в Россию, оказались заблокированы. Дистрибьютор требует от Okuma вернуть стоимость оборудования, поскольку из-за блокировки дорогостоящая техника превратилась в лом. В Россию поставлено минимум 1500 станков японского производителя. Главное - не выключать их из сети и не двигать.
После бана
Как стало известно Mashnews, в ближайшее время Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате России начнет рассматривать иск «Пумори-инжиниринг инвест», эксклюзивного дистрибьютора станков Okuma, к немецкой компании «Okuma Europe GmbH», поставщику японских станков.
Шесть станков, которые оказались заблокированы, поставлялись в Россию в 2011–2017 годах, средняя цена одной единицы оборудования — 250 тысяч евро.
У станков есть особенность — при отключении питания или перемещении срабатывает защита. Снять блокировку можно, введя специальный код, полученный от производителя. Код каждый раз разный. А станки на предприятиях переодически двигают, например, во время ремонта. В июне 2024 года отключились шесть станков, «Okuma Europe GmbH» отказалась предоставлять коды.
После нерезультативной переписки «Пумори-инжиниринг инвест» подал иск к «Okuma Europe GmbH». Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате России не публикует материалы дел, однако «Пумори-инжирининг инвест» параллельно судится с «Okuma Europe GmbH» в Арбитражном суде Свердловской области. Из обнародованных судом документов следует, что шесть заблокированных станков «Пумори-инжиниринг инвест» оценивает в 1,4 млн евро. Именно на такую сумму подан иск к «Okuma Europe GmbH».
Очень параллельный импорт
Япония ввела санкции против России еще в 2014 году, запретив экспорт товаров двойного назначения. Тем не менее, продукция Okuma в Россию ввозилась. «Пумори-инжиниринг инвест» приобретал станки у «Okuma Europe GmbH». Более того, в 2016 году в Екатеринбурге было запущено совместное производство станков «Окума-Пумори».
Российский дистрибьютор покупал японские станки и устанавливал их на предприятиях. Всего «Пумори-инжиниринг инвест» поставила на отечественные заводы около 1500 станков.
Среди постоянных клиентов компании - «Туламашзавод», «Пермский завод «Машиностроитель», «Мотовилихинские заводы», структуры «Ростеха», Объединенная судостроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация. Многие из компаний, которым «Пумори-инжиниринг инвест», поставляет оборудование, выполняют заказы в том числе и для нужд ОПК.
После начала СВО в 2022 году Япония расширила санкционные ограничения, под них попали компрессоры, ткацкие станки, измерительные машины, а в начале 2024 года был введен запрет на экспорт станков с ЧПУ.
Ужесточение санкций совпало по времени с прекращением выдачи паролей «Пумори-инжиниринг инвест».
В зоне риска — все
Эксперт отметил, что отключения могут быть связаны не только с санкционными ограничениями, но и с коммерческими спорами между продавцом и покупателем.
«В контрактах на поставку оборудования, как правило, прописаны жесткие условия авторского контроля: любое перемещение оборудования на предприятии требует одобрения изготовителя, а изменения местоположения фиксируются по GPS-меткам. При нарушении договора производитель может заблокировать станки через интернет», - пояснил Александр Силаков и подчеркнул, что в Японии действует система экспортного контроля, которая не позволяет реактивировать систему управления станками при смене владельца.
Как быть заводам
Пока «Пумори-инжиниринг инвест» судится с немецким поставщиком Okuma, заводы, где стоят заблокированные станки, оказались в непростой ситуации. Дорогостоящее оборудование простаивает, заказы формировались задолго до блокировки, когда никто и представить себе не мог, что станки заблокируют.
То, что немецкая компания отказалась от сотрудничества, по словам Кирилла Никитина, дает право «Пумори-инжиниринг инвест» заявить о форс-мажорных обстоятельствах. «Однако соответствующий факт должен установить суд. Как показывает анализ судебной практики, российские суды не воспринимают действия, обусловленные санкционными мотивами, в качестве форс-мажорного обстоятельства, освобождающего поставщика от ответственности», - пояснил эксперт.
Как минимум, одна недовольная компания уже есть. Как следует из данных картотеки Арбитражных дел, иск к «Пумори-инжиниринг инвест» подала компания «Ремдизель». Предприятие требует устранить недостатки оборудования. Ближайшее заседание в Арбитражном суде Свердловской области назначено на 17 января.
Кроме того, по словам эксперта, если завод понес убытки из-за простоя оборудования, в теории он может попытаться взыскать их с поставщика.
Эксперт в области судебно-арбитражной практики, адвокат Арутюн Саркисян отметил, что в подобном разбирательстве шансы дистрибьютора на успех высоки, главная причина все та же — российские суды не признают санкции, на которые ссылаются западные фирмы.
Юрист также сообщил, что в теории претензии по блокировке пострадавшие предприятия могли бы адресовать непосредственно к структурам Okuma, тем более, что именно их бездействие привело к сложившейся ситуации, но с большой вероятностью, за разрешением сложившейся ситуации предприятия все же будут обращаться к поставщику.
«Обычно, клиенты выбирают именно поставщиков, поскольку те имеют активы и предприятия на территории РФ, а иск к заводу либо неперспективен, либо судебное решение по нему будет неисполнимо на территории иностранного государства», - пояснил Саркисян.
Кирилл Никитин и Арутюн Саркисян высоко оценили вероятность того, что «Пумори-инжиниринг инвест» сможет выиграть спор с «Okuma Europe GmbH« в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ, но выразили сомнение, что это решение будет исполняться на территории Германии. Это значит, что пока санкции не сняты, с проблемами своих клиентов дистрибьютору предстоит разбираться самостоятельно.
В «Okuma Europe GmbH» не стали комментировать Mashnews обстоятельства дела, сославшись на конфиденциальность разбирательства.
СПРАВКА MASHNEWS
- Компания «Пумори-инжиниринг инвест» была основана в 2002 году в Екатеринбурге, основной вид деятельности — торговля станками. Выручка компании по итогам 2023 года составила 2,3 млрд рублей, чистая прибыль — 10 млн рублей.
- Okuma – одна из ведущих станкостроительных компаний мира, основана 1898 году в Японии, изначально занималась изготовлением токарных станков для палочек для лапши удон. Сейчас Okuma производит станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, элементы управления ЧПУ.