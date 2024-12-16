Лом с ЧПУ. Okuma отказывается разблокировать отключившиеся в России станки

Как минимум шесть японских станков Okuma, поставленных в Россию, оказались заблокированы. Дистрибьютор требует от Okuma вернуть стоимость оборудования, поскольку из-за блокировки дорогостоящая техника превратилась в лом. В Россию поставлено минимум 1500 станков японского производителя. Главное - не выключать их из сети и не двигать.

После бана

Как стало известно Mashnews, в ближайшее время Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате России начнет рассматривать иск «Пумори-инжиниринг инвест», эксклюзивного дистрибьютора станков Okuma, к немецкой компании «Okuma Europe GmbH», поставщику японских станков.

Шесть станков, которые оказались заблокированы, поставлялись в Россию в 2011–2017 годах, средняя цена одной единицы оборудования — 250 тысяч евро.

У станков есть особенность — при отключении питания или перемещении срабатывает защита. Снять блокировку можно, введя специальный код, полученный от производителя. Код каждый раз разный. А станки на предприятиях переодически двигают, например, во время ремонта. В июне 2024 года отключились шесть станков, «Okuma Europe GmbH» отказалась предоставлять коды.

После нерезультативной переписки «Пумори-инжиниринг инвест» подал иск к «Okuma Europe GmbH». Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате России не публикует материалы дел, однако «Пумори-инжирининг инвест» параллельно судится с «Okuma Europe GmbH» в Арбитражном суде Свердловской области. Из обнародованных судом документов следует, что шесть заблокированных станков «Пумори-инжиниринг инвест» оценивает в 1,4 млн евро. Именно на такую сумму подан иск к «Okuma Europe GmbH».

Очень параллельный импорт

Япония ввела санкции против России еще в 2014 году, запретив экспорт товаров двойного назначения. Тем не менее, продукция Okuma в Россию ввозилась. «Пумори-инжиниринг инвест» приобретал станки у «Okuma Europe GmbH». Более того, в 2016 году в Екатеринбурге было запущено совместное производство станков «Окума-Пумори».

Российский дистрибьютор покупал японские станки и устанавливал их на предприятиях. Всего «Пумори-инжиниринг инвест» поставила на отечественные заводы около 1500 станков.

Среди постоянных клиентов компании - «Туламашзавод», «Пермский завод «Машиностроитель», «Мотовилихинские заводы», структуры «Ростеха», Объединенная судостроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация. Многие из компаний, которым «Пумори-инжиниринг инвест», поставляет оборудование, выполняют заказы в том числе и для нужд ОПК.

После начала СВО в 2022 году Япония расширила санкционные ограничения, под них попали компрессоры, ткацкие станки, измерительные машины, а в начале 2024 года был введен запрет на экспорт станков с ЧПУ.

Ужесточение санкций совпало по времени с прекращением выдачи паролей «Пумори-инжиниринг инвест».

В зоне риска — все

«Дистанционное отключение оборудования – не редкость, такие примеры были и до начала введения масштабных санкций против России в 2022 году», - сообщил Mashnews директор S+Консалтинг Александр Силаков.

Эксперт отметил, что отключения могут быть связаны не только с санкционными ограничениями, но и с коммерческими спорами между продавцом и покупателем.

«В контрактах на поставку оборудования, как правило, прописаны жесткие условия авторского контроля: любое перемещение оборудования на предприятии требует одобрения изготовителя, а изменения местоположения фиксируются по GPS-меткам. При нарушении договора производитель может заблокировать станки через интернет», - пояснил Александр Силаков и подчеркнул, что в Японии действует система экспортного контроля, которая не позволяет реактивировать систему управления станками при смене владельца.

Как быть заводам

Пока «Пумори-инжиниринг инвест» судится с немецким поставщиком Okuma, заводы, где стоят заблокированные станки, оказались в непростой ситуации. Дорогостоящее оборудование простаивает, заказы формировались задолго до блокировки, когда никто и представить себе не мог, что станки заблокируют.

«По умолчанию ответственность за работоспособность оборудования перед покупателем несет поставщик», - сказал Mashnews адвокат, руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. Эксперт отметил - если неработоспособность оборудования вызвана действиями производителя, поставщик вправе обратиться к нему с соответствующим требованием, однако это не освобождает его от исполнения обязательств перед покупателем.

То, что немецкая компания отказалась от сотрудничества, по словам Кирилла Никитина, дает право «Пумори-инжиниринг инвест» заявить о форс-мажорных обстоятельствах. «Однако соответствующий факт должен установить суд. Как показывает анализ судебной практики, российские суды не воспринимают действия, обусловленные санкционными мотивами, в качестве форс-мажорного обстоятельства, освобождающего поставщика от ответственности», - пояснил эксперт.

Как минимум, одна недовольная компания уже есть. Как следует из данных картотеки Арбитражных дел, иск к «Пумори-инжиниринг инвест» подала компания «Ремдизель». Предприятие требует устранить недостатки оборудования. Ближайшее заседание в Арбитражном суде Свердловской области назначено на 17 января.

«В случае фактической невозможности «включения» станков без решения производителя, даже при наличии решения суда, покупатель вправе предъявить поставщику альтернативные требования, например, о соразмерном уменьшении цены товара или о полном возврате денежных средств», - рассказал Кирилл Никитин.

Кроме того, по словам эксперта, если завод понес убытки из-за простоя оборудования, в теории он может попытаться взыскать их с поставщика.

Эксперт в области судебно-арбитражной практики, адвокат Арутюн Саркисян отметил, что в подобном разбирательстве шансы дистрибьютора на успех высоки, главная причина все та же — российские суды не признают санкции, на которые ссылаются западные фирмы.

«Введение санкций все чаще признается не форс-мажором, а скорее обстоятельством, затрудняющим исполнение. Дистрибьютору необходимо доказать, что товар не имел аналогов, альтернативные сделки невозможны, российская компания действовала добросовестно, полагалась на европейских партнеров, а те уклонились от исполнения обязательств», - отметил Арутюн Саркисян.

Юрист также сообщил, что в теории претензии по блокировке пострадавшие предприятия могли бы адресовать непосредственно к структурам Okuma, тем более, что именно их бездействие привело к сложившейся ситуации, но с большой вероятностью, за разрешением сложившейся ситуации предприятия все же будут обращаться к поставщику.

«Обычно, клиенты выбирают именно поставщиков, поскольку те имеют активы и предприятия на территории РФ, а иск к заводу либо неперспективен, либо судебное решение по нему будет неисполнимо на территории иностранного государства», - пояснил Саркисян.

Кирилл Никитин и Арутюн Саркисян высоко оценили вероятность того, что «Пумори-инжиниринг инвест» сможет выиграть спор с «Okuma Europe GmbH« в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ, но выразили сомнение, что это решение будет исполняться на территории Германии. Это значит, что пока санкции не сняты, с проблемами своих клиентов дистрибьютору предстоит разбираться самостоятельно.

В «Okuma Europe GmbH» не стали комментировать Mashnews обстоятельства дела, сославшись на конфиденциальность разбирательства.

СПРАВКА MASHNEWS