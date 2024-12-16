Региональная группировка войск России и Беларуси: «Враг не пройдёт!»

За предыдущие несколько дней произошёл ряд событий, которые следовало бы рассмотреть в контексте безопасности Союзного Государства.

Так, с 10 декабря власти Польши продлили ещё на 90 дней действие введенной в середине июня 60-километровой буферной зоны на границе с Беларусью. Эта зона охватывает протяженность границы на участке, расположенном в пределах территориального радиуса постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемхе. При этом на участке протяженностью около 44 км запретная зона находится всего лишь в 200 метрах от линии госграницы.

В свою очередь, 11 декабря, как сообщило РИА Новости, отмечено, что НАТО приступило к массовой переброске военной техники из европейских стран в Польшу. По имеющейся у агентства информации, очевидцы утверждают, что «перемещение настолько серьезное, что просто бросается в глаза на европейских трассах». В качестве подтверждения имеются фото с автобана А63 во Франции и видео из Германии, недалеко от города Магдебург, на которых видны колонны грузовых машин с военной техникой НАТО. А на видео из польского порта Свиноуйсьце присутствует большое скопление кораблей. «Вооружение и техника в Польшу идут таким потоком, как перед серьезной войной. Вооружают поляков гораздо сильнее, чем перед СВО вооружали украинцев», – цитирует РИА Новости свой источник.

Со своей стороны хочется указать на интенсификацию поставок военных грузов бортами военно-транспортной авиации стран НАТО на польский аэродром Жешув (сентябрь – 79 самолётов, октябрь – 142, ноябрь -159).

Первое, что напрашивается в качестве вывода по данной ситуации, это наиболее очевидное – режим Байдена активно снабжает ВСУ, стараясь с максимальной эффективностью использовать период времени до инаугурации Трампа. И это ему удаётся. Во всяком случае, до февраля следующего года ВСУ не будут ни в чём нуждаться. Например, в ракетах к комплексам Patriot. Потому как в течение прошедших выходных Украина получила 847 зенитных управляемых ракет к нему. Для сравнения – во всей Европе их насчитывается не более тысячи. Уходящая администрация Белого дома стремится наполнить Украину оружием, потому что приход к власти Трампа ассоциируется у неё с туманным будущим.

В то же время, упомянутая подозрительная активность НАТО на своём «восточном фланге» может быть признаком завершающегося этапа подготовки Запада к президентским выборам в Беларуси. Вероятность этой версии повышается, если, помимо продления функционирования буферной зоны, учесть ещё и недавнее заявление, сделанное в интервью украинским СМИ лидером преступного сообщества «Объединенный переходный кабинет» (в Беларуси признан экстремистским формированием – прим.) Тихановской. Она утверждает, что в Беларуси возможен силовой вариант смены власти. Кстати, об этом «Военно-политическое обозрение» уже рассказывало в своих материалах («Золотой миллиард» поджигает мир).

Стоит заметить, что в настоящее время в рамках различных медийных кампаний политики европейских стран довольно-таки далеко заходят в своих агрессивных речах, но военные этих же стран уже начинают «осаживать» их деструктивные порывы. В первую очередь потому, что лучше знают обстановку.

Сейчас на территории Беларуси действует региональная группировка войск (сил) Союзного государства, которая была развёрнута в ответ на усиление ОВС НАТО в Польше и странах Балтии. В группировку входят все вооружённые силы Республики Беларусь и российский компонент, включающий в себя сухопутную и авиационную составляющие.

Среди основных систем вооружения РГВ(С) можно выделить дальнобойный белорусский комплекс «Полонез» с дальностью поражения в 300 километров (от Бреста до Варшавы 220 километров) и российский ОТРК «Искандер», поражающий цели на расстоянии до 500 километров. Кроме того, следует напомнить, что на территории Беларуси находится российское тактическое ядерное оружие, носителями которого являются те же «Искандеры» и штурмовики Су-25, а также ствольная артиллерия и крупнокалиберный миномет «Тюльпан».

А размещение в Беларуси новейшего, не имеющего аналогов в мире, российского ракетного комплекса «Орешник» поднимет боевые возможности региональной группировки войск на качественно новый уровень. На сегодняшний день ни одно из средств ПВО-ПРО НАТО не может перехватывать ракеты этого комплекса. Сейчас для его размещения планируется подготовить около 30 площадок на границе с Польшей, чтобы уменьшить подлетное время до целей в Европе. При этом, как было отмечено на самом высоком уровне, цели будут определяться белорусским генштабом. Данное обстоятельство предоставляет региональной группировке войск возможность в кратчайшие сроки нанести удар и резко ослабить потенциал противника.

Конечно же, в среде западных экспертов и аналитиков бытует сомнение в эффективности белоруской армии вследствие отсутствия у неё боевого опыта. Но, «тяжело в учении – легко в бою».

Уже более 10 лет вся боевая и оперативная подготовка в Беларуси рассчитана на действия в рамках единой задачи. Это отражение удара вероятного противника и последующие боевые действия в активном режиме. Поэтому из состояния перманентных проверок боеготовности и учений белорусские вооруженные силы не выходят. Мало того, учения постоянно идут не только на территории Беларуси, но и в России, и в рамках ОДКБ – также по этому же сценарию, в рамках единой задачи.

Кроме того, нельзя забывать, что инструктора из ЧВК «Группа Вагнера», прибывшие в Беларусь после известных событий, сделали очень многое для обучения вооружённых сил страны, в первую очередь в вопросах их психологической подготовки. Очевидцы утверждают, что некоторые вещи для белорусских военных стали настоящим открытием, что ещё больше стимулировало их стремление к совершенствованию своих знаний и навыков.

Также не маловажным фактором, влияющим на совершенствование подготовки белорусских военных, является создание учебных центров на территориях Гродненской области Беларуси, Нижегородской и Калининградской областей России для совместной подготовки военнослужащих обеих стран. Кроме того, не прекращается подготовка кадров в военных учебных заведениях России для белорусских вооружённых сил и наоборот.

Так что наши заклятые «непартнёры» не должны питать иллюзий относительно боеготовности, как белорусских вооружённых сил, так и региональной группировки войск России и Беларуси в целом. То есть следует понимать, что на любые неадекватные действия вероятного противника вооружённые силы Союзного государства ответят достойно.

Владимир Вуячич