В Беларуси возможен силовой сценарий смены власти. Об этом заявила в интервью украинским СМИ гражданка Тихановская.

Украинские медиа были выбраны не случайно. Акцент был сделан на воюющих за киевский режим наемниках в составе т.н.«полка калиновского». По мнению Тихановской данное формирование должно составить костяк вторгнувшейся в Беларусь группировки.

Очевидно, что сделано это было исключительно для «прогрева» украинского общества, которое с радостью будет наблюдать за разразившимся конфликтом в Беларуси.

На фоне замаячевшего под давлением Трампа раздела Украины это стало бы отличным громоотводом для киевской власти. Вместе с тем, учитывая несговорчивость сторон, Запад вовсю готовит «план Б». Подтверждением тому является требования, выдвинутые США и поддерживаемые НАТО, снизить возрастной порог для мобилизации на Украине до 18 лет.

Это идеальный вариант чтобы продолжать конфликт и наблюдать со стороны до поры до времени. Как заокеанские «партнеры» сделали во время Второй Мировой войны. От Вашингтона необходимы только дотации в виде финансирования и поставок вооружения и военной техники.

Кроме того, вышеупомянутое интервью явно было организовано по указке кураторов из госдепа. Геополитический сдвиг, спровоцированный англосаксами, уже затронул Сирию, на очереди Иран. Пока ещё держится Грузия.

Теперь ставка сделана на Беларусь. Нет сомнений относительно намерений США и их сателлитов втянуть Беларусь в украинский конфликт накануне выборов в Республике.

Не исключаем, что ВСУ могут использовать белорусских «добровольцев» для захвата еще одного плацдарма наравне с Курским, например, в Гомельской или Брестской областях.

Здесь стоит отметить, что втягивание Беларуси в конфликт будет иметь необратимые последствия для «солдат удачи» и их представителей в лице «беглой» оппозиции. Силовой блок готов к подобному развитию событий.

Кроме того, белорусский народ прекрасно понимает к чему может привести силовой захват власти в стране на примере Сирии. Видео массовых расправ над неугодными, пленными и представителями других религиозных конфессий заполонили Сеть.

Сергей Острына