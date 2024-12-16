Войти
Техкульт

«Убийца дронов» CobraJet считает себя истребителем 5-го поколения

495
0
0

CobraJet

Если верить обещаниям компании SkyDefense, ее новое детище под названием «CobraJet» должно поступить в продажу уже во втором квартале следующего года. В таком случае это станет революцией в военном деле, так как данный аппарат является универсальным охотником за дронами, БПЛА и наземными роботами. Интригу нагнетает тот факт, что кроме рендеров невысокого качества производитель пока еще ничего не показал.

CobraJet выглядит как миниатюрная копия истребителя 5-го поколения, вроде F-35. Аппарат имеет длину 1,8 м, размах крыльев 1,5 м и летает на скоростях до 320 км/ч. На нем установлен имитатор реактивного двигателя – электромотор вращает турбины, что создает тягу. Планируется, что машина получит собственную систему вертикального взлета. Новинка управляется ИИ, что позволит ей самостоятельно находить и атаковать цели. Она защищена от воздействия систем РЭБ, имеет малую заметность, в том числе в инфракрасном диапазоне, и специальные датчики для полетов в сложных средах. Например, в условиях обилия пыли, соленой воды и песка при работе на низких высотах, над водой и в пустыне. Предполагается, что несколько CobraJet смогут координировать свои действия и работать в составе эскадрилий, а запускать их можно будет с любого армейского автомобиля. Главное оружие CobraJet – высокоскоростные ракеты VIPER с кинетической ударной частью калибра 30 мм. Для ближнего боя предусмотрен электрический шокер PYTHON. Так как CobraJet является многоразовым аппаратом с пополняемым боезапасом, его использование должно быть дешевле, чем существующие ныне способы борьбы с БПЛА любых типов.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
F-35
Проекты
AI
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:59
  • 8527
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.12 23:50
  • 6445
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.12 23:19
  • 2
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности
  • 16.12 02:06
  • 1
Чемезов: решение Путина о госхолдингах в сфере ОПК спасло отрасль от провала
  • 16.12 01:08
  • 1
«Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области
  • 15.12 17:00
  • 47
Уроки Сирии
  • 14.12 16:50
  • 18
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.12 16:44
  • 138
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.12 13:51
  • 5
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 22:50
  • 0
Ответ на "Reuters: ЕС рассматривает создание коалиции для отправки войск на Украину"
  • 13.12 21:19
  • 1
Ответ на "Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)"
  • 13.12 15:41
  • 1
«Мы должны быть готовы к войне с Россией»: Нидерланды закупили крупную партию платформ для переброски военной техники
  • 13.12 15:37
  • 1
Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)