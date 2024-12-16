"Червона рута" Зеленского: какое оружие разрабатывает Украина

На Украине прошли испытания перспективной крылатой ракеты "Рута"

На Украине прошли успешные испытания новой крылатой ракеты «Рута», заявил Владимир Зеленский. Тактико-технические характеристики перспективного изделия при этом не раскрывались. Но это далеко не единственная новинка, которая будет принята на оснащение ВСУ в ближайшее время. Какое оружие разрабатывает Киев и на что оно способно - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Президент Украины отметил, что «Рута» является важным элементом в укреплении обороноспособности страны и демонстрирует достижения украинской оборонной промышленности. Эта ракета впервые была представлена на крупнейшей международной оружейной выставке Eurosatory 2024, которая традиционно проходит в Париже. Что касается названия перспективного украинского изделия, то по преданию, и поныне бытующему в Карпатах, рута - желтый цветок, который лишь на несколько минут, в ночь на Ивана Купала, становится красным.

Украинская крылатая ракета «Рута». Источник: УНИАН

Тактико-технические характеристики изделия на данный момент времени не оглашаются. Остается только предположить, что тактико-технические требования к новому изделию выглядят примерно следующим образом: дальность боевого применения - 800-1000 км, высота полета - 60-100 м, вес боевой части - 300-450 кг. Скорее всего, ракета «Рута» была создана в тесной кооперации с иностранными предприятиями.

Украинские БПЛА

За последнее время на оснащении ВСУ (развертывается серийное производство) поступило несколько перспективных образцов вооружения и военной техники. Среди них следует отметить турбореактивный беспилотный летательный аппарат «Паляниця». Дальность стрельбы этого БЛА составляет 600-700 км, боевая часть весит примерно 50 кг, стоимость аппарата оценивается примерно $1 млн.

Турбореактивный беспилотный летательный аппарат «Паляниця». Источник: www.telegraph.co.uk

К этому же классу БЛА следует отнести и ракету-дрон «Пекло». По некоторым сведениям, этот аппарат развивает скорость около 700 км/час и преодолевает расстояние до 700 км. Запуск дрона, скорее всего, производится с фронтовых бомбардировщиков или истребителей. Каких-либо сведений о типе и весе боевой части пока нет.

И хотя украинский БЛА-разведчик «Гор» к числу безусловных новинок Укроборонпрома отнести трудно (первый полет аппарата зафиксирован еще в мае 2022 года), масштабы боевого применения этого дрона только растут. Дальность полета аппарата составляет 130 км, рабочая высота - 1200-1600 м, длительность полета - 2,5 часа.

К украинским достижениям в сфере беспилотной авиации можно отнести ночные БЛА-бомбардировщики «Вампир» и Heavy Shot, FPV-дроны «Колибри», Darts и «Камик», дроны «Лютый», Fire Point-1 и др.

К примеру, БЛА «Вампир» является дальнейшим развитием украинского дрона «Баба Яга» - гексакоптера, который ВСУ применяет в ходе СВО. Он оснащается тепловизором и способен нести до шести боевых частей, в частности, 82-мм мин.

Разработчиком и производителем ударного дрона «Heavy Shot» является компания Gurzuf Defence (Львовская область). В зависимости от комплектации эти беспилотники могут нести от 1 до 8 мин калибра 120-мм.

АН-196 «Лютый» представляет собой БЛА-камикадзе большой дальности. Взлетный вес аппарата составляет 300 кг, а вес боевой части - до 50 кг. Дальность полета «Лютого» достигает 1000 км.

FPV-дрон-камикадзе «Колибри» может доставить килограмм взрывчатки на расстояние до шести километров со скоростью 170 км/ч.

Украинский беспилотник «Лютый». Источник: Defense Express

Это всего лишь несколько образцов из весьма и весьма обширного парка украинских БЛА. Перечисление только названий дронов ВСУ займет несколько страниц. Всего на Украине на различных стадиях разработки или производства в настоящее время находятся более 200 образцов беспилотной техники самого различного назначения, и в этом процессе принимают участие более 100 фирм и предприятий.

Не только дроны

Но одними дронами украинские новинки в сфере вооружения и военной техники далеко не исчерпываются. В частности, на вручении премии имени Бориса Патона президент Украины заявил, что «Дальнобойный «Нептун» вскоре станет ужасающей реальностью для оккупантов».

Украинская противокорабельная ракета Р-360 Нептун. Источник: YouTube

Напомним, Р-360 Нептун - противокорабельная дозвуковая крылатая ракета, разработанная конструкторским бюро «Луч» в Киеве. В ходе боевых действий неоднократно применялась и по наземным целям. Изначально дальность стрельбы Р-360 составляла 300 км. Но на Украине есть планы увеличить дальность полета этой ракеты до 1000 километров. Скорее всего, именно этот вариант «Нептуна» имел в виду Владимир Зеленский.

Ранее, в октябре 2024 года, президент Украины сообщал об успешных летных испытаниях новой украинской баллистической ракеты, что свидетельствует о значительном прогрессе в развитии ракетной программы страны. Подробностей президент Украины при этом не раскрыл, однако советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк уточнил, что дальность ее полета может достигать 600-700 километров.

Сегодня создание баллистических ракет давно перестало быть некоторым ноу-хау, доступным лишь избранным. И каких-то непреодолимых трудностей у Украины на этом пути не ожидается, тем более с учетом методической помощи государств-союзников и доступа к импортной электронно-компонентной базе.

Тут есть и еще один момент. В связи с тем, что практически вся территория Украины находится под огневым воздействием Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России, вполне справедливо высказывались опасения - а сможет ли Украина в таких условиях организовать крупномасштабное серийное производство баллистических ракет. Ведь одно дело - прототипы и предсерийные образцы, и совсем другое дело - поточное производство. И в данном случае речь идет о весьма значительной кооперации соисполнителей.

Что касается серийного производства БЛА всех классов, то все необходимые компетенции на Украине для этого имеются. Тем не менее, наиболее сложные комплектующие (ряд моделей двигателей, навигация) поступают с западных предприятий.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок