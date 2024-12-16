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ТАСС

Литва продолжит обучение военных инструкторов Украины

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© Paulius Peleckis/ Getty Images
© Paulius Peleckis/ Getty Images.
Источник изображения: © Paulius Peleckis/ Getty Images

Вильнюс занимался подготовкой военных специалистов для Киева еще до начала военных действий

ВИЛЬНЮС, 15 декабря. /ТАСС/. Литва продолжит принимать участие в подготовке украинских военных инструкторов. Об этом заявил во время визита в Киев командующий литовскими вооруженными силами генерал Раймундас Вайкшнорас.

"Литовская армия продолжит обучение украинских военных инструкторов как непосредственно на Украине, так и в составе международных учебных миссий Interflex и EUMAM", - приводятся в сообщении командования армии республики слова генерала.

В операции Interflex украинские военные проходят подготовку на территории Великобритании. EUMAM является военной тренировочной миссией ЕС для Украины.

Вильнюс занимался подготовкой военных специалистов для Киева еще до начала военных действий на Украине. В программе Interflex Литва участвует с осени 2022 года. 

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