Цена российской победы для Америки (Foreign Affairs, США)

FA: победа России на Украине обойдется США дороже, чем поддержка Киева

Победа Москвы в конфликте обойдется США дороже, чем поддержка Киева, пишет FA. Если Россия одержит верх, то захватит всю Украину и разместит войска на границе с НАТО, считает автор. Вероятно, ей неведомо, чем занимался "оборонительный" альянс последние 20 лет.

Илейн Маккаскер (Elaine McCusker) — бывший заместитель министра обороны США по финансовым вопросам.

Победа Путина обойдется Америке дороже, чем поддержка Украины

Многих американцев беспокоит, что мы тратим слишком много на помощь Украине. Конгрессу понадобилось семь месяцев на утверждение последнего пакета финансирования Киева. Проведенный в ноябре центром Пью опрос показал, что большинство американцев по-прежнему за предоставление помощи Украине, однако примерно четверть считает, что Вашингтон предоставляет этой помощи слишком много. Американское руководство, в том числе избранный вице-президент Дж. Вэнс, продолжают выступать с дезориентирующими заявлениями о том, что в "черную дыру украинского конфликта выброшено полтриллиона долларов". Миллиардер Илон Маск, помогающий администрации Трампа разобраться с планами по сокращению федеральных расходов, написал в феврале в социальных сетях, что дальнейшее вложение средств в Украину — это "безумие" со стороны США.

Такая тревога вполне понятна. Соединенные Штаты сталкиваются с многочисленными вызовами. Нелегальная иммиграция, погашение национального долга, соперничество с Китаем, война на Ближнем Востоке и общая непредсказуемость в сфере глобальной безопасности — все это требует внимания и ресурсов. Поэтому нет ничего удивительного, что Вашингтону сложно разобраться в приоритетах.

Но те американцы, которых беспокоит только сумма помощи Украине, думают об этом не так, как надо. Их должны тревожить последствия отказа помогать Украине. Предоставляя Киеву помощь, Соединенные Штаты не дают России напрямую угрожать Восточной и Центральной Европе. А такие угрозы вне всяких сомнений поглотили бы еще больше американских ресурсов. На самом деле, Вашингтон предотвращает прямую войну между НАТО и Россией, в которой пришлось бы участвовать американской армии.

Чтобы разобраться, какую сумму денег сэкономит Вашингтону помощь Киеву, я с коллегами из Американского института предпринимательства написал доклад, который должен выйти в январе. Там мы сложили все расходы, которые понесет Вашингтон, если Россия победит Украину, а потом разместит свои войска вдоль натовских границ. Мы учли военный потенциал, силы и средства, которые понадобятся США для сдерживания, а возможно, для разгрома России, если Кремль совершит нападение на члена НАТО, и одновременно для предотвращения дальнейшего конфликта с осмелевшими врагами Америки в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Получилась неимоверная сумма. По нашим подсчетам, в случае поражения Украины США в следующие пять лет придется потратить на оборону на 808 миллиардов долларов больше того, что заложено в бюджет. Для сравнения: с 2022 года конгресс выделил министерству обороны на помощь Киеву 112 миллиардов долларов. Это значит, что предоставленная Украине через Пентагон помощь составляет всего 14% от той суммы, которую придется потратить Вашингтону на защиту Европы от победившей Киев России. (Кроме того, эти 112 миллиардов почти полностью расходуются внутри страны, так как поставляемое оружие производится в Америке.) Иными словами, если позволить России победить Украину, это обойдется США почти в семь раз дороже, чем предотвратить российскую победу. Таким образом, помощь Украине совершенно точно является правильным финансовым решением.

Полное поражение

Если Соединенные Штаты прекратят поддержку Украины, Киев окажется в большой беде. Несмотря на попытки мобилизовать промышленную базу европейские партнеры Украины не обладают тем военным и производственным потенциалом, который позволил бы им заполнить оставленные Вашингтоном ниши. Если американская поддержка пойдет на убыль, у европейцев ослабнет политическая воля и стремление наращивать потенциал. Украина сама добилась немалых успехов в укреплении своей индустриальной базы, однако украинские предприятия не в состоянии производить такое количество вооружений, чтобы дать отпор стране, где в три с лишним раза больше населения. (Особенно заметны недостатки Украины в изготовлении средств ПВО, артиллерии и бронетехники.) Но даже если бы эти производители сумели догнать Россию по темпам производства, у нее есть партнеры, поставляющие ей живую силу, оружие и прочие ресурсы.

Без американской помощи у Киева закончится оружие, а Россия в 2025 году будет продолжать наступление. К 2026 году Украина лишится эффективных средств ПВО, что даст Москве возможность постоянно наносить мощные ракетно-бомбовые удары по военной и гражданской инфраструктуре. Столкнувшись с таким натиском, украинские войска будут героически сражаться, но у них не будет надежды выстоять. К концу 2026 года ВСУ могут развалиться, что позволит России овладеть Киевом, а затем дойти до границ НАТО. Иными словами, Москва одержит безоговорочную победу.

Российский президент Владимир Путин будет счастлив. Но эта победа вряд ли его удовлетворит. Путин, однажды назвавший распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой XX века", не скрывает свое желание господствовать в Восточной Европе. Победа над Киевом воодушевит его и придаст ему смелости. У него также возникнет мощный стимул работать в режиме антикризисного управления во избежание внутренних проблем, ведь свои претензии на власть он обосновывает тем, что защищает Россию от алчного Запада. Подчинив Украину, Кремль наверняка развернет российские боевые части в Белоруссии и на Западной Украине на границе с членами НАТО Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Россия также может начать размещать ракеты, авиацию и прочую военную технику вблизи прибалтийских государств и Молдавии. Затем Москва создаст сплошную зону ПВО вдоль границ НАТО от Черного моря до Северного Ледовитого океана.

Украинские ресурсы помогут Москве угрожать Восточной Европе. Поскольку украинская армия будет во власти Кремля, он получит сотни тысяч хорошо подготовленных, опытных, закаленных в боях солдат, которых может заставить служить. А еще он может призвать в армию миллионы украинцев, которых Киев не мобилизовал. Кроме того, власть над Украиной даст России дополнительный военно-промышленный и экономический потенциал. Конечно, Москве понадобится определенное время на восстановление сил после военных действий на Украине, и только после этого она сможет начать вторжение. Но к 2030 году Россия будет готова к нападению на страну НАТО.

Усиление

Некоторым американцам безразлично то, что Россия может атаковать НАТО. Но думая о том, что Вашингтону следует отдалиться от Европы и сохранить свои ресурсы для решения других задач, они упускают из виду глобальный характер конфликта. Безусловно, Европа должна вкладывать больше средств в собственную оборону. Однако история прошлого столетия показывает, что, когда США пренебрегают своими интересами в регионе, возникающие там жестокие конфликты неизбежно возвращают их туда, создавая угрозу американской безопасности и благополучию. Отступление США в одном регионе также придает сил и смелости врагам Вашингтона в других местах. Иными словами, региональных конфликтов сегодня уже не бывает.

Поэтому, чтобы защитить себя в военном и экономическом отношении, отстоять свою территорию и репутацию, Соединенные Штаты должны оставаться мировой державой и поддерживать необходимые для этого возможности. Если позволить Украине потерпеть поражение, Вашингтону понадобится более многочисленная, боеспособная, мобильная армия, размещенная в большем количестве мест. Чтобы сдержать Россию, а при необходимости разгромить ее после того, как она свергнет киевский режим, вооруженным силам США дополнительно понадобится 270 тысяч новых военнослужащих. Большинство из них — 161 тысяча — пойдут в сухопутные войска, которым потребуется гораздо больше, чем 943 тысячи солдат, предусмотренных планами Пентагона на 2029 год. Это пополнение понадобится для того, чтобы дополнительно сформировать 14 боевых групп бригадного типа. В итоге в сухопутных войсках будет в целом 72 таких группы. Это позволит в любой момент развернуть в Европе 11 боевых групп, благодаря чему американское присутствие там удвоится. Такое расширенное присутствие позволит Вашингтону проводить более масштабные операции, а также оперативнее реагировать на возникающие кризисы. США смогут также увеличить количество исключительно важных комплексных учений, проводимых в регионе вместе с союзниками. Это повысит их готовность и укрепит силы сдерживания. В целом, сухопутная составляющая предполагаемого увеличения расходов потребует почти 88 миллиардов долларов.

Аналогичным образом для планового увеличения численного состава корпуса морской пехоты до 205 тысяч человек потребуется набрать более 31 тысячи новобранцев. В частности, это нужно для создания восьми новых пехотных батальонов — два действующих и шесть в резерве. Каждый пехотный батальон регулярных войск состоит из 6600 морских пехотинцев, включая подразделения поддержки и обеспечения, такие как разведка и тыл. Резервный батальон состоит из 2 300 морских пехотинцев, плюс личный состав сил поддержки и обеспечения. Эти новые батальоны должны помочь морской пехоте и дальше сдерживать Китай и Северную Корею, у которых возникнет больше искушения бросить вызов Вашингтону в случае победы России. Они также помогут корпусу морской пехоты полностью укомплектовать личным составом три экспедиционных соединения, чтобы заполнить вакуум, оставленный сухопутными войсками на Ближнем Востоке после разворота в сторону Восточной Европы. Эти новые батальоны также обеспечат Соединенные Штаты дополнительными морскими десантными силами в Прибалтике.

Упреждающее наращивание американского наземного присутствия в Европе особенно важно, так как в случае вторжения России на территорию НАТО она сделает все возможное, чтобы помешать США перебросить туда дополнительные ресурсы с началом конфликта. Это также означает, что Вашингтону придется проводить в Европе масштабные строительные работы в целях укрепления имеющихся объектов и строительства новых. Это обойдется ему примерно в 31 миллиард долларов. США придется построить на европейском театре множество небольших, рассредоточенных и хорошо укрепленных складов вооружения. А еще Вашингтон должен будет сказать своим солдатам, что они больше не смогут привозить в Восточную Европу свои семьи — либо потратить больше средств на защиту этих семей.

Конечно, чтобы победить Россию, потребуется большое количество авиации. Чтобы Вашингтон смог обеспечить себе превосходство в воздухе, потребуется гораздо больше истребителей пятого и шестого поколения, способных сбивать атакующие российские самолеты. Для достижения победы понадобится больше самолетов-заправщиков и военно-транспортной авиации, чтобы истребители могли оставаться в воздухе, а США могли перебрасывать войска и технику в регион и по нему. Вашингтон должен сохранить в своем арсенале самолеты F-22 дольше запланированных сроков и ускорить разработку новой военной авиационной техники. Точно так же придется отложить запланированное списание самолетов дозаправки в воздухе КС и транспортных самолетов серии С. Соединенным Штатам понадобится потратить больше средств на беспилотники дозаправки в воздухе, чтобы увеличить дальность действия истребителей. В целом Америке к 2029 году дополнительно к плану закупок потребуется 683 самолета и средств обеспечения. Это обойдется ей в 109 миллиардов долларов.

Сделка века

Инвестируя в беспилотные системы, Соединенные Штаты должны создавать не только дроны-заправщики. Вооруженный конфликт на Украине показал, насколько важны беспилотные летательные аппараты для будущих боевых действий. На всем протяжении этого конфликта Киев и Москва в больших количествах используют беспилотники для наблюдения за полем боя и для нанесения ударов по противнику. Однако в этой области военной техники Соединенные Штаты существенно отстают. Чтобы справиться с Москвой, научившейся мастерски применять дроны, а также получить этот одноразовый ресурс, используемый для выполнения широкого круга задач, Вашингтону придется вложить значительные инвестиции в беспилотные технологии, а также в разработку и изготовление таких аппаратов, потратив на эти цели порядка 29 миллиардов долларов.

Соединенным Штатам также нужна более совершенная ПВО. Если Украина падет, у России появится новая граница с НАТО протяженностью четыре тысячи километров. Там она сможет сосредоточить свои системы вооружений и свыше 900 тысяч военнослужащих, а также тех солдат, которых будут призваны на Украине. Поэтому Америке надо будет развернуть силы и средства ПВО, как высокоточные, так и обычные. На закупку этой техники может потребоваться около 173 миллиардов долларов. Чтобы производить эти средства в нужном количестве и необходимыми темпами, США должны будут расширить свою производственную базу и по максимуму задействовать имеющиеся производственные линии, в частности, для изготовления оружия малой и большой дальности. Чтобы производить необходимые Вашингтону боеприпасы и корабли в нужном количестве, американскому правительству придется дополнительно израсходовать 63 миллиарда долларов на расширение промышленной базы и ее возможностей.

В конфликте на европейском континенте будут участвовать в основном сухопутные войска под прикрытием ВВС. Но Вашингтону понадобятся и более совершенные морские силы и средства. Усиливающаяся Россия может создавать проблемы судоходству в Черном море и в Атлантике, а известный своим оппортунизмом Иран вместе с марионетками сможет делать то же самое в водах вокруг Ближнего Востока. Чтобы остановить эти беспокоящие действия, не свертывая свое присутствие в зоне Тихого океана, ВМС США придется отказаться от планов сокращения флота на девять кораблей. Более того, им придется построить 18 новых боевых кораблей, в том числе, два авианосца, доведя их количество до 12. ВМС также понадобятся четыре подводные лодки (им надо будет отложить списание субмарины типа "Лос-Анджелес"), три новых эсминца и три фрегата, чтобы повысить гибкость применения военно-морской мощи. А еще флоту дополнительно нужно шесть судов обеспечения, чтобы он мог дольше оставаться в море. В совокупности строительство кораблей обойдется еще в 50 миллиардов долларов.

Вашингтону также понадобится много других средств, чтобы сдержать Кремль и победить его. Соединенным Штатам придется повышать боеготовность своих войск, дислоцирующихся как в стране, так и за рубежом. Это значит, что Вашингтону надо будет потратить около 185 миллиардов долларов на дополнительную боевую подготовку и учения. Ему необходимо обновить свои объекты и запасы запчастей, на что придется израсходовать почти 33 миллиарда долларов. Америке нужно больше сил специальных операций, и они должны быть лучше подготовлены. Эти силы исключительно важны для ведения разведки, создания выгодных условий на поле боя и в целом для дезорганизации противника. Цена таких мероприятий составит более десяти миллиардов долларов. С учетом того, что Россия — опытная космическая и кибердержава, США придется совершенствовать архитектуру и системы управления в обеих областях, и на это потребуется более 36 миллиардов долларов.

Если сложить все эти цифры, получится как минимум 808 миллиардов. Это огромная сумма, примерно равная всему бюджету Пентагона на 2022 год. Но если Киев одержит верх над Москвой, России придется вернуться к своим границам с побежденной и поредевшей армией, проблемной экономикой, с ослабленными партнерствами и с кучей внутренних проблем. Украина же, в отличие от нее, будет энергичной и свободной, с процветающей промышленной базой и современной армией. В этом случае Вашингтон сможет сократить свое военное присутствие, силы и средства в Европе. Он его сохранит, но при этом сможет уделить больше внимания Тихоокеанскому региону и выделить на него больше ресурсов. Этого хотят многие американские президенты, в том числе, Дональд Трамп.

Когда США активно действуют, они находятся в большей безопасности, а также проявляют больше финансовой ответственности. Сдерживать войну дорого, но вести войну еще дороже. Вашингтон сталкивается с множеством глобальных угроз, и поэтому понятно, почему его официальные представители задумываются о стоимости поддержки Киева. Но ставки высоки, и американцы должны ясно понимать долгосрочные издержки, а не только иметь четкое представление о сегодняшних затратах. Поддержка Украины — это правильно не только с нравственной точки зрения, но и с финансовой. Это благоразумные инвестиции в американские интересы.