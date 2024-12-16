Минобороны РФ заявило об уничтожении четырех пусковых установок ЗРК Patriot ВСУ

Работа расчетов ОТРК Искандер при нанесения ударов по военным объектам ВСУ.

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщили об уничтожении радиолокационной станции AN/MPQ-65 и четырех пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot вооруженных сил Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot", - говорится в сообщении Минобороны РФ.