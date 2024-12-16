Новый «правитель» Сирии: мы не будем вступать в конфликт с Израилем

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Лидер бывших оппозиционных сирийских сил, занявших ранее Дамаск, и фактически новый правитель Сирии Ахмед аш-Шараа, более известный по имени Абу Мухаммад аль-Джулани, нарушил молчание по поводу продолжающихся с момента свержения президента Башара Асада израильских атак, сообщает телеканал Press TV.

Мы не собираемся вступать в конфликт с Израилем

- заявил аш-Шараа в субботу, выступая на местном телевидении.

Новый сирийский лидер также заявил, что у Израиля больше нет причин атаковать страну, так как ливанская «Хизбалла» и Ирана больше не присутствуют на территории Сирии. Правда, видимо, в Тель-Авиве об этом «не знают», так как за неделю после свержения Асада ЦАХАЛ нанёс многочисленные удары по военным объектам страны, сравняв с землёй весь оборонный потенциал Сирии.

Аш-Шараа не стал прямо упоминать о многочисленных ударах Израиля по своей стране, уничтоживших военно-морской флот Сирии, ее ВВС, оккупации огромных территорий и плане остаться там на всю зиму.

Но зато он сказал, что свержение Асада при поддержке США и Турции стало «победой над опасным иранским политическим проектом в регионе».

Тем временам минувшей ночью израильские ВВС (а не иранские!) нанесли более 50 ударов по военным целям по всей Сирии, включая Дамаск.