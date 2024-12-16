Для компенсации потерь: Индия закупила эскадрилью истребителей Су-30МКИ

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12 декабря Минобороны Индии сделало два крупных заказа, закупив эскадрилью самолетов Су-30МКИ и сотню самоходок K-9.

Местная компания Hindustan Aeronautics Limited, осуществляющая сборку истребителей по российской лицензии, получила контракт общей стоимостью $1,59 млрд на производство 12 Су-30МКИ. При этом доля национальных компонентов должна достичь отметки в 62,6%. Новые борта призваны заменить ранее потерянные машины этой же модели.

Согласно штатному расписанию, на вооружении ВВС страны должны состоять 272 Су-30МКИ. Однако в настоящее время их насчитывается 260. Причиной сокращения парка являются аварии и катастрофы: как указывается в издании IDRW, за последние 22 года были потеряны 12 экземпляров. Для их компенсации и заключена новая сделка.

Более ранние инциденты были связаны с проблемами, сопровождавшими начальный период местной сборки. Ряд аварий был вызван ошибками летчиков, как это часто бывает при эксплуатации очень продвинутых истребителей. Одним из факторов также является износ машин

- говорится в издании.

Также военное ведомство страны одобрило приобретение 100 южнокорейских САУ K-9 на сумму примерно в $0,77 млрд. Их изготовлением будет заниматься местная компания Larsen & Toubro. Это станет повторным заказом данных самоходок: 100 САУ уже поступили на вооружение армии.