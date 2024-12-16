Весомый аргумент

Военный историк Дмитрий Болтенков — о состоянии морских стратегических ядерных сил ВМФ России

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев на XIV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявил: «Морская группировка ядерных сил РФ полностью обновлена — это остается приоритетом для нашей страны». По его словам, ядерные силы были и будут «гарантом безопасности нашего государства на глобальном уровне». Такая группировка — один из компонентов cтратегических ядерных сил (СЯС) России.

СЯС состоят из систем управления и связи, баз хранения ядерного оружия, ракетных войск стратегического назначения (РВСН), вооруженных баллистическими ракетами мобильного и шахтного базирования типов «Ярс», «Тополь-М» и другими.

В ближайшем будущем на вооружение РВСН поступит и новая баллистическая ракета среднего радиуса действия «Орешник». Воздушная компонента СЯС включает в себя полки с бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160, вооруженными крылатыми ракетами разных типов, истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Морская компонента СЯС представлена ракетными крейсерами стратегического назначения проектов 667БДРМ, 955 и 955А. Полноценной триадой стратегических ядерных сил обладают только две страны в мире — это США и Россия. Остальные страны «ядерного клуба» такими возможностями не располагают.

Считается, что морской компонент СЯС является более устойчивым к уничтожению в случае начала боевых действий. Подводный крейсер может скрыться в морских глубинах и перемещаться на огромные расстояния за короткий период времени. Это повышает его выживаемость, особенно под арктическими льдами.

То есть в случае прямого военного столкновения между Россией и недружественными западными странами наши ракетные подводные крейсеры могут уйти в так называемые защищенные бастионы морей Северного Ледовитого океана, например, Белого, и в Охотское море Тихого океана. Там они смогут сохранить свой ресурс и использовать его в ходе ответных ударов по вражеской территории.

Организационно МСЯC России включают в себя две дивизии подводных лодок — по одной в составе Северного и Тихоокеанского флотов.

В состав ТОФ входит 25-я дивизия подводных лодок, которая была сформирована в 1973 году с местом базирования в Вилючинске на Камчатке. С 1980 года в ее состав входили ракетные крейсеры проекта 667БДР. Традиционно в годы Советского Союза более современные ракетоносцы входили в состав Северного флота. Поэтому первые серийные лодки проекта 955 вошли в эту дивизию.

В 2015–2016 годах состав соединения пополнили первые два новых крейсера проекта 955 «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Последний из них 12 декабря 2020 года успешно запустил сразу четыре ракеты «Булава» с акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

В преддверии дальнейшего поступления новых подводных крейсеров пункт базирования Вилючинск существенно модернизировали: были построены новые причалы, казармы, жилые и общественные здания, защищенный пункт погрузки ракет. В состав вспомогательных сил, обеспечивающих деятельность 25-й дивизии, вошли новый транспорт ракет «Академик Ковалев», ледокол «Евпатий Коловрат», плавкраны и буксиры.

Все эти меры позволили уже в 2020-х годах принять еще ряд вновь построенных кораблей. Так в 2022 году прибыл крейсер «Князь Олег», в 2023-м — «Генералиссимус Суворов» и уже в 2024 году — «Император Александр III». К этому времени все остававшиеся в строю лодки проекта 667БДР выведены из состава флота. Последняя лодка этого проекта — «Рязань» — в 2023 году.

Дивизия уже включает в себя пять новейших крейсеров. У ТОФ есть практика сообщать о проводимых подводными лодками мероприятиях. Так, в 2024 году боевые службы выполнили «Генералиссимус Суворов» и «Князь Олег». В ходе проведенной под руководством Верховного главнокомандующего стратегической тренировки СЯС 29 октября «Князь Олег» выстрелил ракетой «Булава» по полигону. В перспективе дивизия может получить еще несколько крейсеров этого проекта.

Другой дивизией является 31-я Краснознаменная ордена Нахимова. Она располагается в пункте базирования Гаджиево на Кольском полуострове. Возможности данного пункта также кардинально улучшили в последние годы.

В ее состав входят лодки семейства 955 «Юрий Долгорукий» и 955А «Князь Владимир». В 2025 году дивизию пополнит «Князь Пожарский», а в дальнейшем — лодки «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Возможно, войдет еще несколько лодок.

Помимо этих кораблей, в дивизию входят еще пять крейсеров проекта 667БДРМ. В строю находятся «Верхотурье», «Тула» и «Новомосковск». Еще две — «Брянск» и «Карелия» — находятся на ремонтах с модернизацией.

Советские ученые, конструкторы и инженеры создавали крейсеры проекта 667БДРМа как способные нанести удар возмездия. Лодка «Новомосковск» доказала это, когда 6 августа 1991 года единственная в мировой истории военного кораблестроения успешно отстреляла полный боекомплект из 16 ракет.

В лихие для нашей страны 1990-е годы ВМФ получал регулярное финансирование только на проведение ремонтов и модернизаций этой серии лодок. В результате все корпуса прошли серьезное обновление с заменой электроники, активных зон ядерных реакторов, а также ракетного комплекса на «Синеву».

В ходе указанной выше тренировки российских СЯС 29 октября 2024-го «Новомосковск» осуществил стрельбу ракетой «Синева».

По мере поступления новых крейсеров лодки проекта 667БДРМ в период до середины – конца 2030-х годов покинут состав флота.

Головная лодка проекта 955 «Юрий Долгорукий» находится в стадии своего первого среднего ремонта.

А как обстоят дела у Запада?

ВМС США имеют в своем составе 14 подводных лодок серии «Огайо». Их построили в период 1976–1997 годов, они несут на вооружении 24 ракеты «Трайдент». Сейчас им на замену строятся 12 лодок проекта «Колумбия». Головная должна войти в состав ВМС США в 2031 году.

ВМС Великобритании включают в себя четыре построенные в период 1986–1999 годов лодки типа «Вэнгард» с 16 ракетами «Трайдент» на борту. Экономия на всём привела к тому, что в реальности в лучшем случае на борту имеется восемь ракет. Сейчас начата программа замены этих лодок на четыре лодки проекта «Дредноут». Они максимально унифицированы, в том числе по ракетным комплексам и отсекам с лодками «Колумбия». Ожидается поступление их в состав флота в 2030-х годах.

В составе ВМС Франции — построенные в 1986–2010 годах четыре лодки типа «Триумфан». Они вооружены 16 ракетами типов М45 и М51.1. Замена их планируется в 2030 годах.

Помимо этих стран, подводные лодки с баллистическим ракетами на борту входят в состав флотов Индии и Китая.

Таким образом, в настоящее время МСЯС ВМФ России имеет группировку из 12 подводных ракетных лодок либо вновь построенных, либо прошедших модернизацию. Лодки вооружены современными ракетными комплексами «Синева» и «Барк» и регулярно осуществляют учебные запуски.

ВМФ России на данный момент времени обладает более совершенными и лучше вооруженными подводными лодками, чем у недружественных стран. Очередной этап гонки вооружений выигран Россией вчистую, что в ходе проводимой СВО на Украине имеет решающее значение для сдерживания любой агрессии против нашей страны.

По итогам проведенной 29 октября стратегической тренировки Владимир Путин заявил: «Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. В текущем году их оснащенность современными образцами вооружения достигла порядка 94%. <...> Продолжается ввод в состав Военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации».

Также хотелось бы напомнить, что в России ведутся перспективные работы по созданию как новой атомной подводной лодки пятого поколения (возможный проект «Арктур»), так и баллистической ракеты для ее вооружения.

Дмитрий Болтенков — военный историк

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